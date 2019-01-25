 Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів

Минулого року загальний державний борг України виріс на понад два відсотка та перевищив 78 мільярдів доларів. Цього року держава має повернути інвесторам 14 мільярдів доларів.

Минулого року держборг України зріс на 2,5 відсотка

Минулого року держборг України зріс на 2,5 відсотка

За підсумками 2018 року сукупний державний і гарантований державою борг України у доларовому еквіваленті зріс на 2,46 відсотка і становить 78,3 мільярда доларів. Про це у п'ятницю, 25 січня, повідомило міністерство фінансів.

У національній валюті держборг за підсумками року зріс на 2,17 відсотка - до 2,169 трильйона гривень. 

Мінфін уточнив, що державний борг у доларах становить 67 мільярдів, у тому числі зовнішній - 39,71 мільярдів доларів. Гарантований деравою борг сягнув 10,7 мільярдів доларів. 

Як повідомлялося, співвідношення сукупного державного (прямого) та гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося з 81 до 72 вісотків. 

Раніше мінфін повідомляв, що цього року планується запозичити ще 345,9 мільярда гривень, у тому числі на внутрішньому ринку - 202 мільярда гривень і 143,9 мільярда гривень - на зовнішньому. В мінфіні наголосили, що продовження країної реформ, які передбачені у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, є гарантією доступу до зовнішнього фінансування.

2019 рік: повернути 14 мільярдів

DW.COM

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Цього року Україна має повернути боргів на 14 мільярдів доларів. Як зазначено в макроекономічному огляді і прогнозі за січень 2019 року, зокрема платежі в іноземній валюті становитимуть близько дев'яти мільярдів доларів, повідомила агенція "Укрінформ".

Минулого року Міжнародний валютний фонд затвердив нову 14-місячну програму кредитування Stand-by (SBA) для України на загальну суму 3,9 мільярда доларів. Перший транш розміром близько 1,4 мільярда доларів Україна отримала в грудні. До кінця 2019 року МВФ планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів, йдеться у останньому аналітичному звіті фонду. Виділення другого й третього траншів заплановані відповідно на 15 травня та на 15 листопада 2019 року.

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