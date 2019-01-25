Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів

За підсумками 2018 року сукупний державний і гарантований державою борг України у доларовому еквіваленті зріс на 2,46 відсотка і становить 78,3 мільярда доларів. Про це у п'ятницю, 25 січня, повідомило міністерство фінансів.

У національній валюті держборг за підсумками року зріс на 2,17 відсотка - до 2,169 трильйона гривень.

Мінфін уточнив, що державний борг у доларах становить 67 мільярдів, у тому числі зовнішній - 39,71 мільярдів доларів. Гарантований деравою борг сягнув 10,7 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, співвідношення сукупного державного (прямого) та гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося з 81 до 72 вісотків.

Раніше мінфін повідомляв, що цього року планується запозичити ще 345,9 мільярда гривень, у тому числі на внутрішньому ринку - 202 мільярда гривень і 143,9 мільярда гривень - на зовнішньому. В мінфіні наголосили, що продовження країної реформ, які передбачені у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, є гарантією доступу до зовнішнього фінансування.

2019 рік: повернути 14 мільярдів

Цього року Україна має повернути боргів на 14 мільярдів доларів. Як зазначено в макроекономічному огляді і прогнозі за січень 2019 року, зокрема платежі в іноземній валюті становитимуть близько дев'яти мільярдів доларів, повідомила агенція "Укрінформ".

Минулого року Міжнародний валютний фонд затвердив нову 14-місячну програму кредитування Stand-by (SBA) для України на загальну суму 3,9 мільярда доларів. Перший транш розміром близько 1,4 мільярда доларів Україна отримала в грудні. До кінця 2019 року МВФ планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів, йдеться у останньому аналітичному звіті фонду. Виділення другого й третього траншів заплановані відповідно на 15 травня та на 15 листопада 2019 року.

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