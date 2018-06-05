 Суд ЄС: Працедавці повинні фіксувати робочий час повністю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Суд ЄС: Працедавці повинні фіксувати робочий час повністю

Європейський суд вирішив, що працедавці в країнах ЄС повинні повністю фіксувати робочий час своїх працівників, а не лише понаднормові години.

Пристрій, що фіксує робочий час

Пристрій, що фіксує робочий час

Працедавці повинні повністю фіксувати робочий час своїх працівників. До цього їх зобов'язує європейське законодавство, зокрема Хартія основних прав Європейського Союзу. Таке рішення у вівторок, 14 травня, прийняв Європейський cуд у Люксембурзі, розглянувши справу, порушену проти Deutsche Bank в Іспанії.

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Це означає, що недостатньо фіксувати тільки понаднормовий робочий час, як це прийнято в Іспанії та Німеччині. Іспанська профспілка CCOO вимагала від Deutsche Bank створити систему фіксації загального робочого часу. Інакше понаднормові години могли бути неправильно враховані.

Іспанський суд передав цю суперечку Європейському суду, який став на сторону іспанської профспілки. Він також вирішив, що всі європейські країни повинні створити системи фіксації загального робочого часу.

При цьому суд обґрунтував своє рішення посиланням на Хартію основних прав Європейського Союзу, яка передбачає "право кожного працівника на обмеження максимального робочого часу та на щоденний та щотижневий відпочинок".

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