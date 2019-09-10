Суд ЄС постановив особливо маркувати товари з єврейських поселень

Суд Європейського Союзу постановив особливо маркувати товари, вироблені в єврейських поселеннях на окупованих Ізраїлем територіях. "Вказівка на те, що товари вироблені в державі Ізраїль, може дезінформувати споживачів щодо того факту, що Ізраїль присутній на відповідних територіях як окупаційна держава, а не як суверенний суб'єкт", - йдеться у рішенні суду, ухваленому у вівторок, 12 листопада.

У постанові зазначається, що інформація про продукт повинна дозволяти споживачам здійснювати продуманий вибір "не тільки на основі медичних, економічних, екологічних та соціальних факторів, а й на основі етичних міркувань". Рішення Суду ЄС не може бути оскаржене.

Справа про маркування товарів з єврейських поселень надійшла на розгляд суду в Люксембурзі після того, як ізраїльська виноробна компанія, розташована в єврейському поселенні під Єрусалимом, опротестувала французьку практику в сфері маркування товарів, базовану на попередній постанові Суду ЄС. Тоді суд підтримав використання маркування про місце виробництва товарів, але не надав цій постанові юридично зобов'язуючої сили.

Палестинці вітають рішення суду

Палестинські лідери привітали нову постанову Суду ЄС. "Ми закликаємо всі європейські країни виконати свої правові і політичні зобов'язання", - заявив генеральний секретар Організації визволення Палестини. Саіб Ерекат також закликав заборонити вироблені в єврейських поселеннях товари на міжнародних ринках.

За його словами, рішення суду в Люксембурзі має нагадати про необхідність притягнути Ізраїль до відповідальності за "систематичні порушення міжнародного права і резолюцій ООН". Це - "запорука збереження шансів на підтримку мирного процесу і припинення ізраїльської окупації", вказав він.

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, східну частину Єрусалима і належні Сирії Голанські висоти внаслідок шестиденної війни 1967 року. ООН вважає ці регіони окупованими територіями. Палестинці вимагають включити Західний берег Йордану і східний Єрусалим до складу майбутньої палестинської держави. На окупованих територіях на даний час проживає понад 600 тисяч єврейських поселенців.