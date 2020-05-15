 Суд ЄС відхилив позови дочок ″Газпрому″ щодо Газової директиви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Суд ЄС відхилив позови дочок "Газпрому" щодо Газової директиви

Суд ЄС вирішив, що зміни до Газової директиви безпосередньо не зачіпають операторів "Північного потоку" і "Північного потоку-2".

Будівництво газопроводу Північний потік-2 на російській території (архівне фото)

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" на російській території (архівне фото)

Суд ЄС у Люксембурзі відхилив позови дочірніх компаній російського "Газпрому" - Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG - щодо змін до Газової директиви ЄС, які поширюють норми Третього енергопакету ЄС на газопроводи з третіх країн. Суд у середу, 20 травня, вирішив, що ці позови є неприйнятними.

Як зазначається в оприлюдненому рішенні суду, Nord Stream AG вимагав визнання змін до директиви частково недійсними, а Nord Stream 2 AG - повністю недійсними. Остання компанія також стверджувала, що через зміну регулювання вона змушена буде продати газопровід або ж повністю змінити свою структуру.

Суд ЄС відхилив позови з обґрунтуванням, що сама директива безпосередньо не зачіпає обох операторів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

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Nord Stream-2 може подати апеляцію

Зміни до директиви набули чинності 23 травня минулого року, країни-члени ЄС мали імплементувати їх в національне законодавство до 24 лютого поточного року. Суд вказав на те, що регулятори держав за певних умов можуть робити винятки з окремих положень директиви.

У пресслужбі компанії Nord Stream 2 AG заявили агентству "Інтерфакс", що взяли до відома рішення Суду ЄС. "Важливо зауважити, що рішення стосується лише процесуальних питань щодо допустимості розгляду позову у суді. Суд не відхилив наш позов по суті, зокрема твердження про те, що поправки до Газової директиви є незаконною дискримінацією проєкта "Північний потік-2", - додали в пресслужбі оператора, зауваживши, що компанія наполягає на своїх вимогах та може подати апеляцію упродовж двох місяців.

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