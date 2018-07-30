Суд у США заборонив публікувати схеми для друку зброї на 3D-принтерах

Окружний суддя штату Вашингтон Роберт Ласнік у вівторок, 31 липня, тимчасово заборонив публікацію схем та інструкцій для створення зброї за допомогою 3D-принтерів. "Є можливість непоправної шкоди через спосіб, у який така зброя може бути зроблена", - заявив суддя, передає агенція AP.

Раніше компанія Defense Distributed домоглась дозволу від уряду США на оприлюднення креслень для друку зброї в інтернеті з 1 серпня. Пізніше президент США Дональд Трамп, порадившись з Національною стрілецькою асоціацією, визнав це рішення передчасним. Він заявив, що ідея надати громадськості можливість друкувати зброю "здається, немає сенсу". Позов з вимогою заборонити публікацію схем подали до федерального суду штату Вашингтон генеральні прокурори від восьми штатів, які є представниками Демократичної партії США.

Компанія Defense Distributed повідомляла, що публікація схем почнеться з 1 серпня. Але принаймні одне креслення для створення пластикового пістолета Liberator було розміщено на їхньому сайті ще 27 липня. Адвокат компанії зазначив, що невідомо, скільки разів схему біло завантажено з того часу.

3D-друк може здійснюватися різними способами і з використанням різних матеріалів. Однак в основі будь-якого з них лежить принцип пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою об'ємною моделлю.