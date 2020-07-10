 Суд у Стамбулі засудив німецького журналіста Юджеля до ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Суд у Стамбулі засудив німецького журналіста Юджеля до ув'язнення

Суд визнав Деніза Юджеля винним у пропаганді забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану. Журналіст назвав вирок йому "політичним".

Журналіст видання Welt Деніз Юджель

Журналіст видання Welt Деніз Юджель

Суд у Стамбулі засудив німецького журналіста видання Welt Деніза Юджеля (Deniz Yücel) до двох років дев'яти місяців та 22 днів ув'язнення за пропаганду забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК). Суд ухвалив вирок у четвер, 16 липня.

Як повідомив агентству новин dpa адвокат Юджеля Вейсел Ок, водночас його підзахисного виправдали за обвинуваченнями у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та в пропаганді руху проповідника Фетхуллаха Гюлена. "Ми не приймаємо цей вирок", - сказав адвокат, пообіцявши подати апеляцію.

Вирок ще не набув чинності. Його було ухвалено за відсутності Юджеля. Після звільнення з попереднього ув'язнення у 2018 році журналіст залишив Туреччину.

За словами адвоката, суд повідомив, що проти Юджеля розпочато ще два провадження. Журналісту закидають образу президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, а також Турецької держави.

Сам Юджель назвав оголошений йому вирок "політичним". "Суд цим вироком вирішив перестрибнути через Конституційний суд Туреччини", - зауважив журналіст. На його думку, цей вирок є свідченням сумного стану справу у турецькій системі судочинства.

Нагадаємо, Конституційний суд Туреччини минулого року визнав протиправним попереднє ув'язнення Юджеля.

Юджель з лютого 2017 року по лютий 2018 року провів в ув'язненні без висунення йому обвинувачення. Його затримання негативно позначилося на турецько-німецьких відносинах. Зрештою, Юджеля випустили з в'язниці, він зміг залишити країну. Тоді ж йому висунули обвинувачення у пропаганді тероризму та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Прокуратура вимагала визнати Юджеля винним за цими двома обвинуваченнями, за якими можуть присудити до 16 років ув'язнення. Від обвинувачення у пропаганді руху Гюлена прокуратура відмовилася раніше.

Підставою для обвинувачень на адресу Юджеля стали серед іншого його статті у виданні Welt під час роботи на посаді кореспондента в Туреччині.

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