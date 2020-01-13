Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу

Суд у пакистанському місті Лахор скасував ухвалу спеціальної судової колегії, що в грудні 2019 року засудила до страти колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа. У понеділок, 13 січня, про рішення суду в місті Лахор повідомив інформагенції AFP прокурор А. Хан.

За словами Хана, створення спеціальної судової комісії для слухань у справі експрезидента було "нелегальним", тож ухвалений тоді вирок не має жодної юридичної сили. Говорячи про Мушаррафа, прокурор сказав, що колишній глава держави тепер "вільна людина", цитує AFP.

Адвокат експрезидента Пакистану підтвердив агентству новин dpa інформацію про визнання неконституційним судового вироку для його підзахисного.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року спеціальна колегія в складі трьох суддів у Ісламабаді засудила колишнього президента Пакистану до страти в справі про державну зраду. Вирок було оголошено за відсутності самого підсудного, котрий з 2016 року проживає у Дубаї.

Мушаррафа, який був президентом Пакистану між 2001 та 2008 роками, звинуватили в держраді через призупинення ним 2007 року дії конституції країни, що призвело до розпуску парламенту та звільнення керівників ключових судових інстанцій, нагадує AFP.

Це рішення спровокувало масові протести, котрі вже 2008 року змусили Мушаррафа скласти повноваження.