 Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

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Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу

Створення спеціальної судової колегії, що ухвалила смертний вирок для колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа, було неконституційним, вирішили судді в місті Лахор.

Первез Мушарраф

Колишній президент Пакистану Первез Мушарраф (архівне фото) з 2016 року проживає у Дубаї

Суд у пакистанському місті Лахор скасував ухвалу спеціальної судової колегії, що в грудні 2019 року засудила до страти колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа. У понеділок, 13 січня, про рішення суду в місті Лахор повідомив інформагенції AFP прокурор А. Хан.

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Суд виніс смертний вирок колишньому президенту Пакистану Первезу Мушаррафу. Його було винесено заочно, бо експрезидент країни живе в Дубаї. Мушарраф керував Пакистаном з 1999-го до 2008 року. (17.12.2019)

У понеділок пакистанські опозиціонери планують провести акції проти запровадження надзвичайного стану в країні. Вони навряд чи будуть дієвими, адже президент Мушарраф уже провів масові арешти серед своїх противників. (04.11.2007)

33-річного викладача Джунаїда Хафіза в Пакистані засудили до смерті за "принизливі коментарі" про пророка Мухамеда. (21.12.2019)

За словами Хана, створення спеціальної судової комісії для слухань у справі експрезидента було "нелегальним", тож ухвалений тоді вирок не має жодної юридичної сили. Говорячи про Мушаррафа, прокурор сказав, що колишній глава держави тепер "вільна людина", цитує AFP.

Адвокат експрезидента Пакистану підтвердив агентству новин dpa інформацію про визнання неконституційним судового вироку для його підзахисного.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року спеціальна колегія в складі трьох суддів у Ісламабаді засудила колишнього президента Пакистану до страти в справі про державну зраду. Вирок було оголошено за відсутності самого підсудного, котрий з 2016 року проживає у Дубаї.

Мушаррафа, який був президентом Пакистану між 2001 та 2008 роками, звинуватили в держраді через призупинення ним 2007 року дії конституції країни, що призвело до розпуску парламенту та звільнення керівників ключових судових інстанцій, нагадує AFP.

Це рішення спровокувало масові протести, котрі вже 2008 року змусили Мушаррафа скласти повноваження.

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