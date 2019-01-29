Суд у Пакистані відхилив оскарження ісламістами виправдання християнки Азії Бібі

Верховний суд Пакистану оголосив неприйнятним подане ісламістами оскарження на ухвалу про виправдання християнки Азії Бібі. "Скарга відхилена", - зазначається в проголошеному у вівторок, 29 січня, рішенні суду в Ісламабаді, цитує агенція новин AFP. В жовтні 2018 року ісламісти подали апеляцію після скасування смертного вироку Бібі, ухваленого вісім років тому за богохульство.

Водночас суд наказав негайно звільнити християнку. Тож тепер вона може без перешкод виїхати з країни.

Нинішній вирок суду завершив багаторічну суперечку щодо долі християнки. Раніше активісти вимагали негайної видачі дозволу на виїзд жінки з Пакистану, оскільки на батьківщині Бібі й досі загрожує небезпека. Уряд відмовляється розкрити її місцезнаходження, адже релігійні екстремісти й досі вимагають її смерті.

Хоч наприкінці жовтня 2018 року Верховний суд країни скасував смертний вирок і виправдав її за всіма пунктами обвинувачення, Бібі не змогла виїхати з країни через масові протести ісламістів. Ісламістська партія "Техрік-е-Лабаїк" (TLP) звернулася до уряду, щоб оскаржити вирок. З листопада 2018 року уряд розпочав активний наступ на цю партію. За цей час вже було затримано понад три тисячі членів цієї радикальної політичної сили разом з її керівником.

Протести проти виправдання судом Азії Бібі, листопад 2018 року

Очікується, що Бібі подаватиме заяву на отримання притулку в одній з європейських або північноамериканських країн.