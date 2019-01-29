 Суд у Пакистані відхилив оскарження ісламістами виправдання християнки Азії Бібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

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Новини

Суд у Пакистані відхилив оскарження ісламістами виправдання християнки Азії Бібі

Подане ісламістами оскарження вироку про виправдання християнки Азії Бібі судді Верховного суду Пакистану визнали неприйнятним. Бібі може тепер залишити Пакистан.

Азія Бібі

Верховний суд Пакистану оголосив неприйнятним подане ісламістами оскарження на ухвалу про виправдання християнки Азії Бібі. "Скарга відхилена", - зазначається в проголошеному у вівторок, 29 січня, рішенні суду в Ісламабаді, цитує агенція новин AFP. В жовтні 2018 року ісламісти подали апеляцію після скасування смертного вироку Бібі, ухваленого вісім років тому за богохульство.

Водночас суд наказав негайно звільнити християнку. Тож тепер вона може без перешкод виїхати з країни

Нинішній вирок суду завершив багаторічну суперечку щодо долі християнки. Раніше активісти вимагали негайної видачі дозволу на виїзд жінки з Пакистану, оскільки на батьківщині Бібі й досі загрожує небезпека. Уряд відмовляється розкрити її місцезнаходження, адже релігійні екстремісти й досі вимагають її смерті.

Хоч наприкінці жовтня 2018 року Верховний суд країни скасував смертний вирок і виправдав її за всіма пунктами обвинувачення, Бібі не змогла виїхати з країни через масові протести ісламістів. Ісламістська партія "Техрік-е-Лабаїк" (TLP) звернулася до уряду, щоб оскаржити вирок. З листопада 2018 року уряд розпочав активний наступ на цю партію. За цей час вже було затримано понад три тисячі членів цієї радикальної політичної сили разом з її керівником.

Протести в Пакистані

Протести проти виправдання судом Азії Бібі, листопад 2018 року

Очікується, що Бібі подаватиме заяву на отримання притулку в одній з європейських або північноамериканських країн. 

DW.COM

У Пакистані затримали лідера протестів проти звільнення християнки з тюрми

Затримання не має нічого спільного зі справою християнки Асії Бібі, проти звільнення якої виступали прихильники затриманого ісламіста, кажуть у поліції. Правоохоронці також затримали близько 300 прибічників Різві. (24.11.2018)  

У Пакистані виправдана судом християнка залишається за ґратами

Попри скасування судом смертного вироку за богохульство, пакистанська християнка Азія Бібі досі залишається за ґратами. Тим часом протести ісламістів припинилися. (03.11.2018)  

Пакистан: чоловік виправданої християнки просить Захід про притулок

Родина пакистанської християнки Азії Бібі, засудженої до страти, але згодом виправданої, побоюється за свою безпеку та просить західні країни про притулок. Після протестів ісламістів її справу переглянуть. (04.11.2018)  

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Затримання не має нічого спільного зі справою християнки Асії Бібі, проти звільнення якої виступали прихильники затриманого ісламіста, кажуть у поліції. Правоохоронці також затримали близько 300 прибічників Різві.

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