Суд у Німеччині відхилив "кліматичний" позов фермерів проти уряду

Адміністративний суд Берліна у четвер, 31 жовтня, відхилив позов трьох сімей фермерів разом із організацією із захисту природи Greenpeace проти федерального уряду Німеччини, повідомляє агенція Reuters.

Фермери та правозахисники звинувачують німецький уряд у тому, що він не докладає достатніх зусиль для зниження викидів парникових газів в атмосферу. Зокрема позивачі хотіли, щоб уряд вжив заходів для дотримання "кліматичних цілей на 2020 рік".

У 2014 році Німеччина поставила собі за мету до 2020 року домогтися зниження рівня викидів парникових газів на 40 відсотків у порівнянні з 1990 роком. Однак натомість до наступного року буде досягнуто зменшення максимум на 32 відсотки.

У суді пояснили свою відмову тим, що позивачі не зазначили в достатній мірі, що вжиті урядом заходи є абсолютно неадекватними для досягнення поставленої цілі. Крім того, судді зауважили, що мета у 40 відсотків не була законодавчо закріпленим зобов'язанням, а лише полтіичною декларацією.

Суд надав позивачам можливість подати апеляцію до Вищого адміністративного суду Берліна-Бранденбургу.

Нагадаємо, три німецькі родини, що займаються фермерством, і організація із захисту природи Greenpeace оскаржили в суді дії уряду Німеччини через те, що він, на думку позивачів, не докладає достатніх зусиль для зниження викидів парникових газів в атмосферу. Вони не збиралися домагатися від уряду матеріальних компенсацій. Натомість позивачі хотіли скористатися своїми основними правами і заявити, що уряд повинен їх більше захищати, пояснювала їхня адвокатка.

Згідно з дослідженням Німецького інституту економічних досліджень (DIW), проведеним на замовлення Greenpeace, мета щодо зниження викиду парникових газів, намічена на 2020 рік, буде досягнута в ФРН з п'ятирічним запізненням. За даними уряду за травень 2019 року, в 2020 році викиди парникових газів в Німеччині вдасться скоротити лише на 33 відсотки у порівнянні з 1990 роком, а не на 40, як це планувалося.

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