 Суд у Німеччині відхилив ″кліматичний″ позов фермерів проти уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Суд у Німеччині відхилив "кліматичний" позов фермерів проти уряду

Суд у Берліні відхилив позов трьох родин фермерів проти федерального уряду Німеччини. Вони закидали уряду недостатні зусилля для уповільнення глобального потепління, зокрема щодо скорочення викидів парникових газів.

Суд відхилив позов фермерів проти уряду ФРН. Вони закидали йому недостатні зусилля у боротьбі зі зміною клімату

Суд відхилив позов фермерів проти уряду ФРН. Вони закидали йому недостатні зусилля у боротьбі зі зміною клімату

Адміністративний суд Берліна у четвер, 31 жовтня, відхилив позов трьох сімей фермерів разом із організацією із захисту природи Greenpeace проти федерального уряду Німеччини, повідомляє агенція Reuters.

Фермери та правозахисники звинувачують німецький уряд у тому, що він не докладає достатніх зусиль для зниження викидів парникових газів в атмосферу. Зокрема позивачі хотіли, щоб уряд вжив заходів для дотримання "кліматичних цілей на 2020 рік".

У 2014 році Німеччина поставила собі за мету до 2020 року домогтися зниження рівня викидів парникових газів на 40 відсотків у порівнянні з 1990 роком. Однак натомість до наступного року буде досягнуто зменшення максимум на 32 відсотки.

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У суді пояснили свою відмову тим, що позивачі не зазначили в достатній мірі, що вжиті урядом заходи є абсолютно неадекватними для досягнення поставленої цілі. Крім того, судді зауважили, що мета у 40 відсотків не була законодавчо закріпленим зобов'язанням, а лише полтіичною декларацією. 

Суд надав позивачам можливість подати апеляцію до Вищого адміністративного суду Берліна-Бранденбургу.

Нагадаємо, три німецькі родини, що займаються фермерством, і організація із захисту природи Greenpeace оскаржили в суді дії уряду Німеччини через те, що він, на думку позивачів, не докладає достатніх зусиль для зниження викидів парникових газів в атмосферу. Вони не збиралися домагатися від уряду матеріальних компенсацій. Натомість позивачі хотіли скористатися своїми основними правами і заявити, що уряд повинен їх більше захищати, пояснювала їхня адвокатка.

Згідно з дослідженням Німецького інституту економічних досліджень (DIW), проведеним на замовлення Greenpeace, мета щодо зниження викиду парникових газів, намічена на 2020 рік, буде досягнута в ФРН з п'ятирічним запізненням. За даними уряду за травень 2019 року, в 2020 році викиди парникових газів в Німеччині вдасться скоротити лише на 33 відсотки у порівнянні з 1990 роком, а не на 40, як це планувалося. 

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    Автор: Патрік Ґроссе


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