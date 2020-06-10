 Суд у Москві засудив американця до 16 років ув′язнення за шпигунство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у Москві засудив американця до 16 років ув'язнення за шпигунство

Московський міський суд визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві. Його засуджено до 16 років позбавленя волі.

Пол Вілан був морським піхотинцем США. До Росії приїхав на весілля друга, стверджує його родина

Пол Вілан був морським піхотинцем США. До Росії приїхав на весілля друга, стверджує його родина

Московський міський суд визнав громадянина США Пола Вілана виним у шпигунстві. Чоловіка засуджено до 16 років ув'язнення

"Призначити покарання у вигляді 16 років позбавлення свободи з відбуваням покарання в колонії суворого режиму", - заявив суддя у понеділок, 15 червня. Як передала з зали суду кореспондентка DW, Вілан не встиг відповісти, коли його запитали, чи зрозуміле йому рішення суду. Суддя не став його дослуховувати.

Сторона звинувачення вимагала для громадянина США 18 років колонії суворого режиму. Сам підсудний свою провину заперечує. У своєму останьому слові на суді він заявив, що шпигунством не займався. Згодом на запитання, чи не планує він подавати апеляцію, засуджений заявив, що з нетерпінням цього очікує. 

Як затримали Пола Вілана

Вілана затримали у Москві у грудні 2018 року "під час проведення шпигунської акції", повідомило ФСБ. Йому висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії.

Родина заарештованого повідомляла, що їхній родич - морський піхотинець у відставці. За їхніми словами, він приїхав до Росії на весілля.

Видання The Washington Post повідомляло, що Вілан має паспорти чотирьох країн світу - США, Канади, Великобританії та Ірландії. 

DW.COM

Затриманому у Росії Полу Вілану продовжили арешт до кінця травня

Суд продовжив до 28 травня термін арешту Пола Вілана, якого Росія звинуватила у шпигунстві. Його захист оскаржуватиме це рішення. (22.02.2019)  

Також за темою

Österreich Prozess Spionafefall Bundesheer Offizier

Експолковника в Австрії засудили за передачу Росії держтаємниць 10.06.2020

Офіцер австрійської армії більше 25 років передавав до ГРУ Росії секретні відомості. За це його засудили до трьох років ув'язнення. Втім, він вийшов на свободу прямо в залі суду.

Paul Whelan

Затриманий у Росії американець Пол Вілан має громадянство чотирьох країн 04.01.2019

Пол Вілан, якого Росія звинуватила у шпигунстві, змагався з сестрою і так отримав паспорти чотирьох країн світу, пише The Washington Post.

Wahlkampf in Litauen 2019 Gitanas Nauseda

Росія та Литва обмінялись засудженими шпигунами 15.11.2019

Президент Литви помилував двох засуджених за шпигунство росіян - Миколу Філіпченка та Сергія Моїсеєнка. Москва, своєю чергою, звільнила двох литовців, а також громадянина Норвегії Фруде Берга.

Реклама

Докладно

НАТО визнало Україну партнером з розширеними можливостями

Що дасть Україні Програма розширених можливостей НАТО

НАТО прийняло Україну до "клубу обраних", визнавши її партнером з розширеними можливостями.  

IT-послуги займають третю за обсягом сходинку в загальному експорті послуг з України

Як компанії з України захоплюють ринок IT-послуг у Європі

Співпраця програмістів з України з банком Raiffeisen у Відні - лише останній з прикладів успіху українських IT у світі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  