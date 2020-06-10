Суд у Москві засудив американця до 16 років ув'язнення за шпигунство

Московський міський суд визнав громадянина США Пола Вілана виним у шпигунстві. Чоловіка засуджено до 16 років ув'язнення

"Призначити покарання у вигляді 16 років позбавлення свободи з відбуваням покарання в колонії суворого режиму", - заявив суддя у понеділок, 15 червня. Як передала з зали суду кореспондентка DW, Вілан не встиг відповісти, коли його запитали, чи зрозуміле йому рішення суду. Суддя не став його дослуховувати.

Сторона звинувачення вимагала для громадянина США 18 років колонії суворого режиму. Сам підсудний свою провину заперечує. У своєму останьому слові на суді він заявив, що шпигунством не займався. Згодом на запитання, чи не планує він подавати апеляцію, засуджений заявив, що з нетерпінням цього очікує.

Як затримали Пола Вілана

Вілана затримали у Москві у грудні 2018 року "під час проведення шпигунської акції", повідомило ФСБ. Йому висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії.

Родина заарештованого повідомляла, що їхній родич - морський піхотинець у відставці. За їхніми словами, він приїхав до Росії на весілля.

Видання The Washington Post повідомляло, що Вілан має паспорти чотирьох країн світу - США, Канади, Великобританії та Ірландії.