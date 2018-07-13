 Суд у Києві продовжив арешт Надії Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Суд у Києві продовжив арешт Надії Савченко

Народну депутатку Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, залишили під вартою ще на два місяці. Вона оголосила безстрокове голодування.

Суд продовжив арешт Надії Савченко

Суд продовжив арешт Надії Савченко

Шевченківський районний суд Києва увечері у п'ятницю, 13 липня, продовжив на два місяці термін утримання під вартою народної депутатки України Надії Савченко, який закінчувався в цей день, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Розгляд цього питання тривав чотири дні. На засіданні суд спочатку призначив Савченко безкоштовного державного захисника. Але потім в суді з'явився спочатку один приватний адвокат підозрюваної, а потім ще кілька адвокатів. Після розгляду ряду клопотань про відводи і заслухання позицій сторін, суддя Володимир Бугіль виніс рішення про продовження терміну арешту.

Савченко заявила, що суд не дозволив адвокатам належним чином здійснювати її захист. "Я оголошую безстрокове голодування. Я такого свавілля не бачила навіть в російському суді", - відзначила вона. Після винесення рішення Савченко сказала, що не хоче покидати будівлю суду, поки не отримає текст рішення, а також викликала поліцію, щоб заявити про вчинення злочину. Вона також відмовилась від будь-яких оглядів медичними працівниками СІЗО, СБУ і пенітенціарної служби.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її підозрюють у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави.

DW.COM

Народна депутатка України Надія Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. (15.05.2018)

Попри намір понад 50 осіб взяти на поруки народну депутатку Надію Савченко, апеляційний суд залишив її за гратами. (22.05.2018)

За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Генпрокурор України Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією слідства, входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі.

Також Савченко закидають організацію потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Авакова та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

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