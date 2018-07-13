Суд у Києві продовжив арешт Надії Савченко

Шевченківський районний суд Києва увечері у п'ятницю, 13 липня, продовжив на два місяці термін утримання під вартою народної депутатки України Надії Савченко, який закінчувався в цей день, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Розгляд цього питання тривав чотири дні. На засіданні суд спочатку призначив Савченко безкоштовного державного захисника. Але потім в суді з'явився спочатку один приватний адвокат підозрюваної, а потім ще кілька адвокатів. Після розгляду ряду клопотань про відводи і заслухання позицій сторін, суддя Володимир Бугіль виніс рішення про продовження терміну арешту.

Савченко заявила, що суд не дозволив адвокатам належним чином здійснювати її захист. "Я оголошую безстрокове голодування. Я такого свавілля не бачила навіть в російському суді", - відзначила вона. Після винесення рішення Савченко сказала, що не хоче покидати будівлю суду, поки не отримає текст рішення, а також викликала поліцію, щоб заявити про вчинення злочину. Вона також відмовилась від будь-яких оглядів медичними працівниками СІЗО, СБУ і пенітенціарної служби.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її підозрюють у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави.

За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Генпрокурор України Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією слідства, входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі.

Також Савченко закидають організацію потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Авакова та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.