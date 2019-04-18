 Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку ″ВБР″ - ГПУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку "ВБР" - ГПУ

Інший суддя Шевченківського райсуду Києва ухвалив відмовити у знятті арешту з низки рахунків "Всеукраїнського Банку Розвитку", який належав сину Януковича. Так повідомляє ГПУ.

Власником Всеукраїнського Банку Розвитку був Олександр Янукович

Власником "Всеукраїнського Банку Розвитку" був Олександр Янукович

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з низки рахунків, відкритих у "Всеукраїнському банку розвитку" ("ВБР"), який належав сину Віктора Януковича - Олександру. Про це у четвер, 18 квітня, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Щойно суддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку "ВБР"! Працюємо далі", - повідомила Сарган у Twitter.

Раніше цього ж дня Сарган повідомила про те, що той самий суд 17 квітня зняв арешт із рахунків у "ВБР". Речниця генпрокурора поінформувала, що йдеться про рахунки, які належать колишньому президенту України Віктору Януковичу та його оточенню. Сарган нагадала, що на рахунках екс-президента і Ко в даному банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

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Про обшуки в ПАТ "ВБР" та арешт рахунків повідомив голова МВС України Арсен Аваков. З 2,6 мільярда гривень особисто Олександру Януковичу належать 12 мільйонів гривень. (31.10.2015)

Ухвала Шевченківського суду Києва скасовує арешт рахунків екс-президента України Віктора Януковича сумою на 1,2 мільярда гривень, зазначила речниця генпрокурора Лариса Сарган. (18.04.2019)

Нагадаємо, після втечі Віктора Януковича у 2014 році Держфінмоніторинг заблокував операції, пов'язані з посадовцями часів екс-президента, на суму в майже 177 мільярдів гривень. Пізніше Генпрокуратура України повідомила про арешт активів Януковича на загальну суму, що сягнула майже 1,5 мільярда доларів США.

Одним із фінансових активів родини екс-президента був "ВБР", який належав Януковичу-молодшому. Арешт на рахунки банку, який на той час уже збанкрутував і перебував під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наклали у жовтні 2015 року.

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