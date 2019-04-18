Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку "ВБР" - ГПУ

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з низки рахунків, відкритих у "Всеукраїнському банку розвитку" ("ВБР"), який належав сину Віктора Януковича - Олександру. Про це у четвер, 18 квітня, повідомила прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Щойно суддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку "ВБР"! Працюємо далі", - повідомила Сарган у Twitter.

Раніше цього ж дня Сарган повідомила про те, що той самий суд 17 квітня зняв арешт із рахунків у "ВБР". Речниця генпрокурора поінформувала, що йдеться про рахунки, які належать колишньому президенту України Віктору Януковичу та його оточенню. Сарган нагадала, що на рахунках екс-президента і Ко в даному банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, після втечі Віктора Януковича у 2014 році Держфінмоніторинг заблокував операції, пов'язані з посадовцями часів екс-президента, на суму в майже 177 мільярдів гривень. Пізніше Генпрокуратура України повідомила про арешт активів Януковича на загальну суму, що сягнула майже 1,5 мільярда доларів США.

Одним із фінансових активів родини екс-президента був "ВБР", який належав Януковичу-молодшому. Арешт на рахунки банку, який на той час уже збанкрутував і перебував під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наклали у жовтні 2015 року.