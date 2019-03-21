Суд у Бразилії відпустив затриманого раніше екс-президента Мішела Темера

Суддя федерального суду в Ріо-де-Жанейро розпорядився звільнити з-під варти колишнього президента країни Мішела Темера, затриманого минулого тижня за звинуваченням в корупції. У понеділок, 25 березня, суддя Антоніо Іван Аті ухвалив, що немає необхідності садити за ґрати 78-річного політика, оскільки той не становить загрози для суспільства, передає агенція новин AP.

Крім того, суддя не побачив жодної загрози для подальшого перебігу розслідувань проти Темера, якщо той буде на волі.

Екс-президента Мішеля Темера і ще сімох осіб ув'язнили 21 березня за звинуваченням в корупції. Тоді суд постановив, що їх слід тримати під вартою, щоб підозрювані не знищили можливих доказів. Попри нинішнє рішення суду, поліція Бразилії не повідомила, коли саме звільнять Темера.

78-річний екс-глава держави був затриманий у Сан-Паулу у справі про можливу корупцію під час будівництва комплексу АЕС "Ангра". Зокрема, мова йде про хабарі на суму в один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро).

Нагадаємо, раніше проти Темера було висунуто цілий ряд обвинувачень, зокрема в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також у корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, хабарі в сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро).

На думку слідчих, з травня 2016 року Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші. Сам екс-президент рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень. Темер став першим президентом країни, котрого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі.

Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президентки Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав пост віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.