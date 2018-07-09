 Суд скасував повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату державі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Суд скасував повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату державі

Суд скасував рішення про повернення державі Запорізького титано-магнієвого комбінату, повідомила Group DF. Раніше САП обвинувачувала інвестора комбіната у нецільовому використанні коштів.

Суд скасував рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність

Суд скасував рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність

Компанія Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF Дмитра Фірташа оскаржила у Верховному суді України рішення судів попередніх інстанцій щодо повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) в державну власність. Про це у п'ятницю, 22 березня, повідомила Group DF. "Колегією суддів Верховного Суду було прийнято рішення про скасування рішень першої та апеляційних інстанцій як таких, що не відповідають нормам українського законодавства", - йдеться в повідомленні. Справа направлена на повторний розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Як повідомлялося, 9 липня 2018 року Господарський суд Запорізької області повністю задовольнив позов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького в інтересах держави до компанії Tolexis Trading Limited та ТОВ "ЗТМК" про розірвання договору щодо створення цього ТОВ і повернення державі цілісного майнового комплексу. Центральний апеляційний господарський суд 12 грудня 2018 року відмовив у задоволенні апеляційних скарг відповідачів і залишив без змін вищезгадане рішення суду першої інстанції.

САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" і повне повернення комбінату у сферу держуправління, заявивши про свідоме невиконання інвестором узятих на себе зобов'язань. Як повідомляв раніше Холодницький, встановлено, що у 2013 році Фонд державного майна (ФДМ) уклав з Tolexis Trading Ltd. договір про заснування ТОВ "ЗТМК" на базі держпідприємства "ЗТМК" "з метою нібито залучення інвестицій із впровадження сучасних прогресивних технологій і створення високорентабельного виробництва". ФДМ передав у статутний капітал підприємства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК". Tolexis Trading Ltd., зі свого боку, здійснила внесок на суму 110 мільйонів доларів, які мали піти на фінансування модернізації виробництва протягом 2013-го - першого кварталу 2015 року.

DW.COM

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Господарський суд Запорізької області ухвалив розірвати договір Фонду держмайна з офшорною компанією, яка входить до Group DF Дмитра Фірташа. (09.07.2018)

Попри те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51 відсоток (контрольний пакет), фактично підприємство передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, що витратив більшість залучених інвестицій на погашення раніше виниклих заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з Group DF. В САП повідомляли, що надалі ці кошти було виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. При цьому на модернізацію виробництва підприємства фактично було спрямовано лише 20 мільйонів гривень.

У Group DF заперечували це обвинувачення. "Розрив установчого договору про створення ТОВ "ЗТМК" та передача ЦВК підприємства державі є незаконним, оскільки інвестор повністю виконав умови договору, проінвестувавши в ЗТМК 110 мільйонів доларів", - заявляли раніше в групі.

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Заяви Фірташа перед судовим рішенням про екстрадицію (21.02.2017)

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