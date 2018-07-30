Суд призначив Януковичу нового державного адвоката

Оболонський районний суд Києва у середу, 1 серпня, постановив призначити колишньому президенту України Віктору Януковичу нового державного адвоката та переніс дебати у справі про державну зраду екс-президента на 16 серпня. Про це заявив суддя Костянтин Васалатій, передає агентство "Українські новини".
Суд прийняв таке рішення через самовільний відхід із залу суду державного захисника Віктора Овсянникова. Ці дії суд визнав непрофесійними і спрямованими на зрив процесу, тому постановив замінити безкоштовного адвоката і викликати нового захисника на засідання 16 серпня. Нового державного захисника зобов'язали до цієї дати ознайомитися з матеріалами справи.
Нагадаємо, що вранці 1 серпня адвокат Овсянников двічі самовільно покинув зал судових засідань і зірвав дебати у справі Януковича. Напередодні Оболонський районний суд Києва призначив Януковичу державного захисника у зв'язку з відмовою його адвокатів брати участь у дебатах.
Віктору Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.
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За благодійні внески
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.
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Елітний маєток
Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.
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Фінська розкіш
Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.
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Розумна система
У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.
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Масажний стіл Януковича
Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.
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Зброя зникла у невідомому напрямку
На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.
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Дорога забава на кілька разів
У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Будинок Пшонки
По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Рибалка з пірсу Пшонки
Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.
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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Доступна для усіх розкіш
У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".
Автор: Лілія Ржеутська