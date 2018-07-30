 Суд призначив Януковичу нового державного адвоката | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Суд призначив Януковичу нового державного адвоката

У Києві Оболонський районний суд призначив Віктору Януковичу нового державного адвоката та переніс дебати на 16 серпня.

Будівля Оболонського районного суду в Києві

Будівля Оболонського районного суду в Києві

Оболонський районний суд Києва у середу, 1 серпня, постановив призначити колишньому президенту України Віктору Януковичу нового державного адвоката та переніс дебати у справі про державну зраду екс-президента на 16 серпня. Про це заявив суддя Костянтин Васалатій, передає агентство "Українські новини".

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Київський суд призначив екс-президентові України Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника у справі про держзраду, оскільки його адвокати самоусунулись від судових дебатів. (31.07.2018)

Екс-президент України Віктор Янукович подав позов проти генпрокурора Юрія Луценка щодо захисту честі, гідності і ділової репутації. У ГПУ це пов'язують із судовою справою щодо державної зради проти президента-втікача. (30.07.2018)

Суд прийняв таке рішення через самовільний відхід із залу суду державного захисника Віктора Овсянникова. Ці дії суд визнав непрофесійними і спрямованими на зрив процесу, тому постановив замінити безкоштовного адвоката і викликати нового захисника на засідання 16 серпня. Нового державного захисника зобов'язали до цієї дати ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, що вранці 1 серпня адвокат Овсянников двічі самовільно покинув зал судових засідань і зірвав дебати у справі Януковича. Напередодні Оболонський районний суд Києва призначив Януковичу державного захисника у зв'язку з відмовою його адвокатів брати участь у дебатах.

Віктору Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд. (04.07.2018)  

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