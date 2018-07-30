Суд призначив Януковичу нового державного адвоката

Оболонський районний суд Києва у середу, 1 серпня, постановив призначити колишньому президенту України Віктору Януковичу нового державного адвоката та переніс дебати у справі про державну зраду екс-президента на 16 серпня. Про це заявив суддя Костянтин Васалатій, передає агентство "Українські новини".

Суд прийняв таке рішення через самовільний відхід із залу суду державного захисника Віктора Овсянникова. Ці дії суд визнав непрофесійними і спрямованими на зрив процесу, тому постановив замінити безкоштовного адвоката і викликати нового захисника на засідання 16 серпня. Нового державного захисника зобов'язали до цієї дати ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, що вранці 1 серпня адвокат Овсянников двічі самовільно покинув зал судових засідань і зірвав дебати у справі Януковича. Напередодні Оболонський районний суд Києва призначив Януковичу державного захисника у зв'язку з відмовою його адвокатів брати участь у дебатах.

Віктору Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.