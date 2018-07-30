Суд призначив Януковичу державного захисника, дебати у справі перенесли
Київський суд призначив екс-президентові України Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника у справі про держзраду, оскільки його адвокати самоусунулись від судових дебатів.
Український суд надав Януковичу безкоштовного захисника
Оболонський районний суд Києва у вівторок, 31 липня, вирішив призначити екс-президентові України Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника у справі про державну зраду, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Таке рішення суд ухвалив через те, що чотири захисники обвинуваченого самоусунулися від участі в судових дебатах, самовільно покинули судове засідання до його закінчення, що унеможливило подальший розгляд справи.
Суд ухвалив рішення доручити Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві невідкладно призначити адвоката та забезпечити його явку на засідання 1 серпня. Приватні адвокати Януковича також можуть брати участь в дебатах. "Захисники Віктора Януковича від участі в справі не відсторонені", - наголосив суддя Владислав Дев'ятко.
Під час оголошення даного рішення в залі був присутній новий, п'ятий за ліком, адвокат Януковича Олександр Байдик, який вимагав у суду допустити його до даного процесу та надати йому не менше одного місяця для ознайомлення зі справою. Після оголошення рішення суддя сказав йому, що він може брати участь у судових дебатах разом з державним захисником. Йому будуть надані матеріали справи.
Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.
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(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
"Хонка" все ще Януковича
Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.
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Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"
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Все за благодійні внески
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Народний парк
Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Усе на місці
Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Прихисток для переселенців
Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.