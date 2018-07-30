 Суд призначив Януковичу державного захисника, дебати у справі перенесли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Суд призначив Януковичу державного захисника, дебати у справі перенесли

Київський суд призначив екс-президентові України Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника у справі про держзраду, оскільки його адвокати самоусунулись від судових дебатів.

Український суд надав Януковичу безкоштовного захисника

Український суд надав Януковичу безкоштовного захисника

Оболонський районний суд Києва у вівторок, 31 липня, вирішив призначити екс-президентові України Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника у справі про державну зраду, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Таке рішення суд ухвалив через те, що чотири захисники обвинуваченого самоусунулися від участі в судових дебатах, самовільно покинули судове засідання до його закінчення, що унеможливило подальший розгляд справи.

Суд ухвалив рішення доручити Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві невідкладно призначити адвоката та забезпечити його явку на засідання 1 серпня. Приватні адвокати Януковича також можуть брати участь в дебатах. "Захисники Віктора Януковича від участі в справі не відсторонені", - наголосив суддя Владислав Дев'ятко.

DW.COM

Екс-президент України Віктор Янукович подав позов проти генпрокурора Юрія Луценка щодо захисту честі, гідності і ділової репутації. У ГПУ це пов'язують із судовою справою щодо державної зради проти президента-втікача. (30.07.2018)

Заочний суд у справі за обвинуваченням в держзраді екс-президента України Віктора Януковича триває вже більше року. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років. (26.06.2018)

Під час оголошення даного рішення в залі був присутній новий, п'ятий за ліком, адвокат Януковича Олександр Байдик, який вимагав у суду допустити його до даного процесу та надати йому не менше одного місяця для ознайомлення зі справою. Після оголошення рішення суддя сказав йому, що він може брати участь у судових дебатах разом з державним захисником. Йому будуть надані матеріали справи. 

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.

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(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)

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  • Хонка все ще Януковича

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    "Хонка" все ще Януковича

    Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.

  • Самооборона Майдану господарює у Межигір’ї

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"

    З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".

  • Все за благодійні внески

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Все за благодійні внески

    Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.

  • Народний парк

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Народний парк

    Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.

  • Усе на місці

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Усе на місці

    Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.

  • Прихисток для переселенців

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Прихисток для переселенців

    Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.

    Автор: Лілія Ржеутська


DW.COM

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)  

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Заочний суд у справі за обвинуваченням в держзраді екс-президента України Віктора Януковича триває вже більше року. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.

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