Суд призначив Януковичу державного захисника, дебати у справі перенесли

Оболонський районний суд Києва у вівторок, 31 липня, вирішив призначити екс-президентові України Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника у справі про державну зраду, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Таке рішення суд ухвалив через те, що чотири захисники обвинуваченого самоусунулися від участі в судових дебатах, самовільно покинули судове засідання до його закінчення, що унеможливило подальший розгляд справи.

Суд ухвалив рішення доручити Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві невідкладно призначити адвоката та забезпечити його явку на засідання 1 серпня. Приватні адвокати Януковича також можуть брати участь в дебатах. "Захисники Віктора Януковича від участі в справі не відсторонені", - наголосив суддя Владислав Дев'ятко.

Під час оголошення даного рішення в залі був присутній новий, п'ятий за ліком, адвокат Януковича Олександр Байдик, який вимагав у суду допустити його до даного процесу та надати йому не менше одного місяця для ознайомлення зі справою. Після оголошення рішення суддя сказав йому, що він може брати участь у судових дебатах разом з державним захисником. Йому будуть надані матеріали справи.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.

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