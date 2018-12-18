 Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка

Шевченківський районний суд Києва скасував заплановане на 20 грудня підготовче засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

Підготовче судове засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, скасували через відрядження судді Марини Антонюк, повідомив у розмові з DW

захисник Пивоварника Валентин Рибін. Засідання мало відбутись 20 грудня в Шевченківському районному суді міста Київ. "Наступне відбудеться, швидше за все вже в новому році",- сказав адвокат.

DW.COM

Служба безпеки України завершила розслідування щодо останніх двох підозрюваних у справі журналіста Аркадія Бабченка. Один з них - В'ячеслав Пивоварник - і досі в розшуку, але суд все одно розпочинає розгляд його справи. (19.12.2018)

З Тараса Стельмашенка, який був підозрюваним у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка, зняли обвинувачення в тероризмі та звільнили з-під варти. (19.12.2018)

Журналіст Аркадій Бабченко, який був "застрелений" і "воскрес" в результаті операції СБУ, розповів DW про ставлення до вироку організатору "вбивства", свою роль у справі та чому не коментує дії української спецслужби. (02.10.2018)

Розслідування щодо В'ячеслава Пивоварника було завершено на початку грудня. Служба безпеки України звинувачує його у державній зраді, організації підготовки теракту, фінансуванні тероризму та незаконному обігу зброї - за це Півоварнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пивоварник, у свою чергу, заявляє, що й сам був агентом українських спецслужб. У своєму відеозверненні він стверджує, що мав завдання спровокувати оточення В'ячеслава Суркова - помічника російського президента - на фінансування вбивства Бабченка. Але, за словами підозрюваного, коли росіяни відмовились "замовляти" опозиціонера, СБУ все одно запустила сплановану операцію і відтак намагається зробити його кінцевим замовником. У СБУ називають такі слова Пивоварника фейком.

СБУ не може встановити місцезнаходження Пивоварника з липня 2018 року, тож врешті закінчила розслідування заочно. Адвокат Валентин Рибін тепер не виключає,  що й суд розглядатиме справу Пивоварника заочно.

 

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