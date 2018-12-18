Суд переніс розгляд справи підозрюваного у замаху на журналіста Бабченка

Підготовче судове засідання в справі В'ячеслава Пивоварника, підозрюваного в організації та фінансуванні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, скасували через відрядження судді Марини Антонюк, повідомив у розмові з DW

захисник Пивоварника Валентин Рибін. Засідання мало відбутись 20 грудня в Шевченківському районному суді міста Київ. "Наступне відбудеться, швидше за все вже в новому році",- сказав адвокат.

Розслідування щодо В'ячеслава Пивоварника було завершено на початку грудня. Служба безпеки України звинувачує його у державній зраді, організації підготовки теракту, фінансуванні тероризму та незаконному обігу зброї - за це Півоварнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пивоварник, у свою чергу, заявляє, що й сам був агентом українських спецслужб. У своєму відеозверненні він стверджує, що мав завдання спровокувати оточення В'ячеслава Суркова - помічника російського президента - на фінансування вбивства Бабченка. Але, за словами підозрюваного, коли росіяни відмовились "замовляти" опозиціонера, СБУ все одно запустила сплановану операцію і відтак намагається зробити його кінцевим замовником. У СБУ називають такі слова Пивоварника фейком.

СБУ не може встановити місцезнаходження Пивоварника з липня 2018 року, тож врешті закінчила розслідування заочно. Адвокат Валентин Рибін тепер не виключає, що й суд розглядатиме справу Пивоварника заочно.