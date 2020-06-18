 Суд обере запобіжний захід Петру Порошенку 1 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Суд обере запобіжний захід Петру Порошенку 1 липня

Засідання суду було перенесено у зв'язку з організаційними питаннями, пов'язаними зі зміною клопотання прокуратури.

Петро Порошенко під Печерським судом, 18 червня 2020 року

Петро Порошенко під Печерським судом, 18 червня 2020 року

Засідання Печерського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку перенесено на 14 годину 1 липня.

Рішення про перенесення розгляду клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання ухвалив слідчий суддя Сергій Вовк у зв'язку з організаційними питаннями, пов'язаними зі зміною клопотання прокуратури, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше Офіс генпрокурора просив суд заарештувати Порошенка із заставою десять мільйонів гривень. Але під час засідання суду прокурор повідомив, що Генеральний прокурор Ірина Венедиктова просить Печерський районний суд обрати для Порошенка замість арешту запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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"Вони змінили клопотання про запобіжний захід, вони вже не хочуть арешту, вони хочуть особистого зобов'язання... і перешкоджати тому, щоб Порошенко подорожував світом", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань після засідання.

Рішення суду прокоментував й сам Порошенко. "Вони намагалися дати нам хабара. Замінити арешт п'ятого президента України, сказали, що їм достатньо особистого зобов'язання. Але Порошенко хабарів не брав, не бере й брати не буде. Вони це роблять для того, щоб вилучити паспорт і не дати можливість отримати підтримку світу... Оголосили перерву до липня і втекли", - сказав експрезидент біля будівлі суду перед людьми, які зібралися на його підтримку.

Справа через томос

Перед судовим розглядом Порошенко заявив, що проти нього відкрили кримінальне провадження про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томоса і створення Православної церкви України (ПЦУ). "Виявляється, вони відкрили проти мене ще одну справу. Дослівно цитую, я нічого не вигадую, - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України", - заявив він. Також колишній президент України висловив переконання, що всі звинувачення проти нього написані в Кремлі.

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Як повідомлялося, Порошенка підозрюють у тому, що він, будучи президентом України, в 2018 році шляхом видання злочинного наказу спонукав військового посадовця - главу Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України - до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто до умисного вчинення дій, що явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, в умовах особливого періоду. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

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