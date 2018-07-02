Суд на Мальті відпустив капітана рятувального судна Lifeline під заставу

Суд у столиці Мальти Валетті у понеділок, 2 липня, відпустив капітана рятувального судна Lifeline Клауса-Петера Райша (Claus-Peter Reisch), яке врятувало в Середземному морі понад 200 мігрантів, під заставу в 10 тисяч євро. Йому заборонили залишати острів та ночувати на Lifeline, він повинен здати паспорт. Розгляд справи мають продовжити 5 липня.

Капітана Lifeline звинувачують у тому, що він порушив норми міжнародного права та проігнорував накази компетентних італійської органів стосовно того, що порятунком мігрантів мала зайнятися берегова охорона Лівії. Також повідомляється, що він мав ліцензію керувати судном лише на відстані 30 морських миль від берега. Утім, його не обвинувачують у контрабанді людей.

Райш відкинув усі збвинувачення. "Наша місія врятувала 234 людини, і я не відчуваю жодної провини", - заявив він, цитує агенція dpa. Райш закинув ЄС, що той з політичних мотивів мириться із загибеллю мігрантів у Середземному морі.

Також Мальта закидає дрезденській благодійній організації Mission Lifeline, яка володіє судном, що воно не було належним чином зареєстроване. Судно ходило під прапором Нідерландів, але за даними уряду цієї країни, воно не було внесене до реєстру. Мальтійська прокуратура просить про конфіскацію корабля Lifeline, передає агенція AP.

Нагадаємо, 27 червня Мальта погодилась прийняти у своєму порту рятувальне судно Lifeline, яке підібрало у Середземному морі 234 мігрантів та майже тиждень дрейфувало у нейтральних водах. Корабель відмовилися прийняти у портах Італії та Іспанії.

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