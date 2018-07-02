 Суд на Мальті відпустив капітана рятувального судна Lifeline під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Суд на Мальті відпустив капітана рятувального судна Lifeline під заставу

Капітану корабля Lifeline, яке врятувало понад 200 мігрантів у Середземному морі, закидають порушення міжнародного права та ігнорування наказів італійських влади. Його відпустили під заставу.

Суд відпустив Клауса-Петера Райша під заставу

Суд відпустив Клауса-Петера Райша під заставу

Суд у столиці Мальти Валетті у понеділок, 2 липня, відпустив капітана рятувального судна Lifeline Клауса-Петера Райша (Claus-Peter Reisch), яке врятувало в Середземному морі понад 200 мігрантів, під заставу в 10 тисяч євро. Йому заборонили залишати острів та ночувати на Lifeline, він повинен здати паспорт. Розгляд справи мають продовжити 5 липня.

Капітана Lifeline звинувачують у тому, що він порушив норми міжнародного права та проігнорував накази компетентних італійської органів стосовно того, що порятунком мігрантів мала зайнятися берегова охорона Лівії. Також повідомляється, що він мав ліцензію керувати судном лише на відстані 30 морських миль від берега. Утім, його не обвинувачують у контрабанді людей.

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Капітану судна Lifeline закидають порушення правил реєстрації корабля. Наміри висунути йому обвинувачення підтвердили в офісі прем'єр-міністра Мальти. (28.06.2018)

В іспанському уряд заявили, що країна не може перетворюватися на рятувальну організацію на морі для всієї Європи. (25.06.2018)

Райш відкинув усі збвинувачення. "Наша місія врятувала 234 людини, і я не відчуваю жодної провини", - заявив він, цитує агенція dpa. Райш закинув ЄС, що той з політичних мотивів мириться із загибеллю мігрантів у Середземному морі. 

Також Мальта закидає дрезденській благодійній організації Mission Lifeline, яка володіє судном, що воно не було належним чином зареєстроване. Судно ходило під прапором Нідерландів, але за даними уряду цієї країни, воно не було внесене до реєстру. Мальтійська прокуратура просить про конфіскацію корабля Lifeline, передає агенція AP.

Нагадаємо, 27 червня Мальта погодилась прийняти у своєму порту рятувальне судно Lifeline, яке підібрало у Середземному морі 234 мігрантів та майже тиждень дрейфувало у нейтральних водах. Корабель відмовилися прийняти у портах Італії та Іспанії.

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Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)

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  • Пішки до Європи

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  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

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  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Як Австрія "наводитиме лад в ЄС" щодо біженців (02.07.2018)  

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Судно Lifeline із врятованими біженцями має ввечері причалити до мальтійського берега. Вони будуть розподілені між вісьмома європейськими країнами, повідомив прем'єр Мальти Джозеф Мускат.

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