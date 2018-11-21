 Суд зобов′язав VW компенсувати автовласнику повну вартість дизельного авто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2018

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Новини

Суд зобов'язав VW компенсувати автовласнику повну вартість дизельного авто

Згідно з рішенням земельного суду в місті Аугсбург, автоконцерн Volkswagen AG має відшкодувати власнику авто VW Golf з дизельним двигуном повну вартість придбаного дизельного автомобіля.

Volkswagen

Провідний німецький автоконцерн Volkswagen AG має відшкодувати одному зі своїх клієнтів повну вартість придбаного 2012 року автомобіля VW Golf за маніпуляції з показниками викидів машини. Так вирішили судді земельного суду в місті Аугсбург, повідомила німецька щоденна газета Bild у номері за п'ятницю, 23 листопада.

DW.COM

Рішення про стягнення штрафу ухвалила прокуратура Мюнхена в результаті розслідування маніпуляцій з даними щодо рівня вихлопних газів. У компанії Audi визнали свою відповідальність. (16.10.2018)

Захисники прав споживачів і автомобільний клуб ADAC хочуть домогтися визначення відповідальності Volkswagen перед автовласниками через маніпулювання даними про вміст вихлопів. (01.11.2018)

Хоч це рішення суд ухвалив ще минулого тижня, але відомо про нього стало лише тепер. У прес-службі Volkswagen вже повідомили про намір оскаржити цей вердикт судової інстанції, передає агенція новин AP.

Новина про цю судово ухвалу вже негативно позначилася на вартості акцій Volkswagen на фондових біржах. На торгах 23 листопада вони подешевшали на 1,5 відсотка, опустившись до позначки 149,60 євро за акцію.

Раніше в німецькій компанії наголошували, що Volkswagen випустив близько 11 мільйонів автомобілів, оснащених програмним забезпеченням, що уможливлює маніпуляції з показниками рівня вихлопів у автомобілів, нагадує інформагенція Reuters.

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