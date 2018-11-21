Суд зобов'язав VW компенсувати автовласнику повну вартість дизельного авто

Провідний німецький автоконцерн Volkswagen AG має відшкодувати одному зі своїх клієнтів повну вартість придбаного 2012 року автомобіля VW Golf за маніпуляції з показниками викидів машини. Так вирішили судді земельного суду в місті Аугсбург, повідомила німецька щоденна газета Bild у номері за п'ятницю, 23 листопада.

Хоч це рішення суд ухвалив ще минулого тижня, але відомо про нього стало лише тепер. У прес-службі Volkswagen вже повідомили про намір оскаржити цей вердикт судової інстанції, передає агенція новин AP.

Новина про цю судово ухвалу вже негативно позначилася на вартості акцій Volkswagen на фондових біржах. На торгах 23 листопада вони подешевшали на 1,5 відсотка, опустившись до позначки 149,60 євро за акцію.

Раніше в німецькій компанії наголошували, що Volkswagen випустив близько 11 мільйонів автомобілів, оснащених програмним забезпеченням, що уможливлює маніпуляції з показниками рівня вихлопів у автомобілів, нагадує інформагенція Reuters.