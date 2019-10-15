Суд зобов'язав Коломойського і Ко сплатити "Приватбанку" 10,9 мільйона фунтів

Апеляційний суд Лондона зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших відповідачів сплатити цьому банку витрати у розмірі 10,9 мільйона фунтів стерлінгів (12,6 мільйона євро), повідомляє пресслужба фінустанови в середу, 23 жовтня.

"Після успіху "Приватбанку" в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що "Приватбанк" може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Геннадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити банку 10,9 мільйона фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у "Приватбанку", суд зобов'язав відповідачів повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм "Приватбанком", за рішенням суду першої інстанції 2018 року. "Банк має отримати 4 мільйони фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 мільйони фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 мільйона фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів", - уточнили у "Приватбанку".

Крім того, відповідачів зобов'язали сплатити витрати "Приватбанку" за минулорічне слухання справи, та кошти, витрачені на апеляцію. Для визначення загальної суми витрат для сплати відповідачами знадобиться певний час. Однак наразі вони повинні сплатити 3,4 мільйона фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Позов націоналізованого "Приватбанку"

Найбільший в Україні "Приватбанк" у грудні 2017 року пред'явив позов у Високому суді Лондона до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також низки британських компаній, які ймовірно, їм належать або перебувають під їхнім контролем. 4 грудня 2018 року Високий суд Лондона визнав, що цей позов не відповідає його юрисдикції.

При цьому суддя погодився з наявністю у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів.

Однак у жовтні 2019 року Апеляційний суд Лондона та Уельсу постановив, що "Приватбанк" може продовжити судитися у Високому суді Лондона проти своїх Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанк". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України подав апеляцію на це судове рішення.

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