 Суд зняв з Коломойського зобов′язання за кредитами рефінансування ″Приватбанку″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.04.2019

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Економіка

Суд зняв з Коломойського зобов'язання за кредитами рефінансування "Приватбанку"

Печерський райсуд Києва схвалив розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку". НБУ рішенням обурений і має намір його оскаржити.

Суд ухвалив рішення на користь Коломойського щодо рефінансування Приватбанку

Суд ухвалив рішення на користь Коломойського щодо рефінансування "Приватбанку"

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку", що були отримані до його націоналізації. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ), опублікованому в соцмережі Facebook в суботу, 20 квітня.

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Суд скасував рішення Національного банку щодо переліку пов'язаних з "Приватбанком" осіб, яке було ключовим в процедурі його націоналізації. Нацбанк обіцяє оскаржити цей вирок. (19.04.2019)

Націоналізація одного з найбільших банків України дозволила захистити його вкладників і стабільність фінансової системи, заявив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. (20.04.2019)

Український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "ЕП" заявив, що влада має відповісти за націоналізацію "Приватбанку", а президент Петро Порошенко - визнати, що вона була помилкою. (18.04.2019)

Суд у Києві визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку" 2016 року за позовом його екс-власника Ігоря Коломойського. DW з'ясовувала, які наслідки матиме це рішення для України. (18.04.2019)

"Національний банк стурбований результатами розгляду судових справ в судах першої інстанції, оскільки це рішення є вже третім (щодо пов'язаних з "Приватбанком" спорів. - Ред.) не на користь держави за останні три дні", - йдеться в повідомленні. НБУ має намір подати апеляцію на це рішення.

У регуляторі нагадують, що в 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником банку, уклав з НБУ договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування "Приватбанку", отриманих за період 2008-2014 років. "Фактично, він взяв на себе особисті зобов'язання з погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на сьогодні становить 9,2 мільярда гривень", - наголосили в НБУ.

"Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов'язання добровільно, незважаючи на тяжкі наслідки, яких українська держава змушена зазнати в результаті його дій. Щоб уникнути солідарної відповідальності, у вересні 2017 він звернувся до суду з вимогою розірвати вказані договори поруки. Сьогоднішнє судове рішення на користь Коломойського не вступило в законну силу і, безумовно, буде оскаржене в апеляційному порядку", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У 2018 року НБУ подав низку позовів до українських судів і один позов до Суду першої інстанції в Женеві в Швейцарії проти Коломойського для погашення кредитів рефінансування "Приватбанку". 19 березня 2019 Верховний Суд України задовольнив касаційні скарги НБУ і зобов'язав Господарський суд Дніпропетровської області розглянути ці позови.

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