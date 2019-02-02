Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я України проводить консультації з юристами щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра. "Як стало відомо міністерству охорони здоров'я України із засобів масової інформації, Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив заяву народного депутата і заборонив доктору Уляні Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні МОЗ в соцмережі Facebook у вівторок, 5 лютого.

"Консультуємося з юристами. Тримаємо в курсі. Працюємо", - додали в міністерстві.

Раніше цього дня лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Ляшко оприлюднив копію рішення суду від 5 лютого 2019 року. Рішення субу може бути оскаржене упродовж 15 днів.

4 лютого Уляна Супрун зазначала, що, за її даними, в адмінсуді прийняті до розгляду чотири відповідні позови Мосійчука - два до неї особисто і два до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Один з них суд розглядатиме 15 лютого. "Насправді це є черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров'я. Дуже небезпечною атакою на всі зміни, які наша команда втілила за останній час", - прокоментувала ситуацію з позовами Супрун.

На сайті суду повідомляється, що на 15 лютого призначено до судового розгляду по суті справу щодо відсутності міністерських повноважень у в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.