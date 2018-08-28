 Суд заборонив ув′язненому да Сілві боротися за крісло президента Бразилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд заборонив ув'язненому да Сілві боротися за крісло президента Бразилії

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не має права брати участь у президентських виборах, постановив Вищий виборчий суд. Утім, ув'язнений через корупцію екс-президент країни ще може оскаржити ухвалу.

Участь да Сілви у президентських виборах - під великим питанням

Участь да Сілви у президентських виборах - під великим питанням

Вищий виборчий суд Бразилії заборонив колишньому президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві брати участь у президентських виборах. Відповідне рішення суд ухвалив ввечері у п'ятницю, 31 серпня, задовольнивши скаргу генерального прокурора Ракеля Доджа та низки депутатів, які вимагали зняти кандидатуру екс-президента з виборів.

DW.COM

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, зареєстрували кандидатом на посаду глави держави. Рішення щодо його участі в перегонах прийме суд. (16.08.2018)

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, Робітнича партія висунула кандидатом на посаду глави держави. Його рейтинги зараз вищі, ніж в інших претендентів. (04.08.2018)

Да Сілва, який перебуває у в'язниці через звинувачення у корупції, в середині серпня був зареєстрований кандидатом на майбутніх президентських виборах від Робітничої партії Бразилії, яку він очолює. Останні соціологічні дослідження в країні свідчать, що да Сілва має найвищий рівень підтримки серед населення - близько 40 відсотків, і значно випереджає за цим показником своїх потенційних конкурентів на виборах, інформує агенція dpa.

Робітнича партія Бразилії може тепер висунути кандидатом колишнього мера міста Сан-Паулу та екс-міністра освіти Фернандо Хаддада, який у випадку допуску да Сілви до виборів претендував на крісло віце-президента країни. Утім, да Сілва має право оскаржити вердикт Вищого виборчого суду.

Перший тур президентських виборів у Бразилії відбудеться 7 жовтня 2018 року. У випадку, якщо переможець не визначиться у першому турі, другий раунд голосування має відбутися 28 жовтня.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003-го по 2010 рік. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці, визнавши його винним у корупції і відмиванні грошей. У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання. Утім, він заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

 

Також за темою

Brasilen Lula da Silva, ehemaliger Präsident

ООН закликає допустити ув'язненого Лулу да Сілву до виборів у Бразилії 18.08.2018

Екс-президент Бразилії Лула да Сілва, який перебуває у в'язниці, має право взяти участь у наступних виборах президента, завили в ООН. Уряд країни вважає це лише рекомендацією.

Brasilien Brasilia Demonstration für Ex-Präsident Lula

Ув'язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії 16.08.2018

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, зареєстрували кандидатом на посаду глави держави. Рішення щодо його участі в перегонах прийме суд.

Brasilen Lula da Silva, ehemaliger Präsident

Ув'язненого Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії 04.08.2018

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, Робітнича партія висунула кандидатом на посаду глави держави. Його рейтинги зараз вищі, ніж в інших претендентів.

Реклама

Докладно

Чи наважиться Вселенський патріарх Варфоломій на конфлікт з Москвою через Україну?

Як два патріархи вирішують долю українського православ'я

Патриарх Варфоломей обсудит с патриархом Кириллом предоставление автокефалии Украинской православной церкви. 

Бухгалтерські операції підсанкційних банків Держстат розцінив як інвестиції

Інвестиції з РФ в Україну: фейкова "зрада" через статистику

Новина про обсяги інвестицій Росії в Україну викликала обурення частини суспільства. Та насправді статистика - про інше. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  