 Суд заарештував поліцейського, який до смерті побив активіста у Вінниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Новини

Суд заарештував поліцейського, який до смерті побив активіста у Вінниці

Суд заарештував поліцейського, що побив члена партії "Громадянської позиції", який згодом помер у лікарні. Він перебуватиме під вартою наступні 60 діб без права внесення застави.

Суд заарештував поліцейського, який побив партійця Громадянської позиції

Суд заарештував поліцейського, який побив партійця "Громадянської позиції"

Хмельницький апеляційний суд у середу, 3 липня, задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу та арештував співробітника поліції, який побив члена партії "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, що згодом спричинило його смерть.

"Правоохоронці подали апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. Сьогодні Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

DW.COM

У Вінниці поліцейський побив активіста Олександра Комарницького, після того, як він відмовився бути понятим. Партія вимагає покарання винних. (23.06.2019)

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Конфлікт між поліцейським та Комарницьким

Конфлікт стався 11 червня у Вінниці. Як повідомила Нацполіція, правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату. Співробітник поліції попросив одного з перехожих, яким виявився Комарницький, бути понятим, але той відмовився, і, за даними поліції, некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, внаслідок чого чоловік впав та вдарився головою об асфальт, зазначила Нацполіція.

Як повідомила "Громадянська позиція", активіста було госпіталізовано з численними переломами черепа, він перебував у реанімації без ознак свідомості. 23 червня Комарницький помер.

За фактом інциденту було призначено службове розслідування. Від виконання службових обов'язків відсторонено підозрюваного та чотирьох керівників поліції Вінниччини. Всі матеріали були передані до Державного бюро розслідувань (ДБР).

22 червня слідчі теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, оголосили поліцейському повідомлення про підозру у правопорушенні за статтею 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством).

23 червня суд відправив підозрюваного у побитті активіста поліцейського під цілодобовий домашній арешт. 

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