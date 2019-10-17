 Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави

Судді ВАКС ухвалили колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 10,6 мільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід президенту корпорації "Богдан", колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегу Гладковському. Оголошене під час засідання в суботу, 19 жовтня, рішення суддів ВАКС передбачає тримання Гладковського під вартою строком на два місяці з правом внесення застави у розмірі 10,6 мільйона гривень.

DW.COM

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського слідчі затримали під час спроби виїхати з України, кажуть у НАБУ. (17.10.2019)

Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з кількох посад та закликав антикорупційні органи розслідувати факти можливої корупції в оборонному секторі, оприлюднені журналістами. (04.03.2019)

Колишнього першого заступника секретаря РНБО України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди внаслідок закупівлі автомобілів. Йому також закидають незадекларовані 160 тисяч доларів доходів дружини. (18.10.2019)

У НАБУ повідомили про початок розслідування проти колишнього першого заступника секретаря РНБО через незадекларовані 4,5 мільйона гривень. (27.08.2019)

ГПУ повідомила про підозру двом особам, які згадувалися в журналістському розслідуванні про зловживання в оборонній сфері. Їх звинувачують в ухилянні від сплати податків. (02.04.2019)

"Обрати підозрюваному Гладковському Олегу Володимировичу, 5 лютого 1970 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів до 15 грудня 2019 року включно. Визначити Гладковському Олегу Володимировичу заставу в розмірі (...) 10 мільйонів 623 тисяч гривень", - постановив суддя, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Призначена сума застави - значно менша від тієї, на якій наполягали прокурори. Напередодні сторона обвинувачення вимагала для Гладковського запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з правом внесення застави в 100 мільйонів гривень. 

Адвокат Гладковського Руслан Волинець вже повідомив, що захист подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 17 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Гладковського в аеропорту "Бориспіль". 18 жовтня в НАБУ повідомили Гладковському про підозру.

Як повідомлялося, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджувалося, що Ігор Гладковський, син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягав щонайменше 250 мільйони гривень.

Автори розслідування стверджували, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, який раніше був бізнес-партнером п'ятого президента країни Петра Порошенка, екскерівник "Укрспецекспорту" та тодішній голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. Операції організовували через три основні фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Петру Порошенку, йшлося в матеріалі.

Гладковського було звільнено з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування.

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