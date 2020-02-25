 Суд заарештував водія, який в′їхав у карнавальну ходу у Гессені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Суд заарештував водія, який в'їхав у карнавальну ходу у Гессені

Суд у німецькому місті Кассель постановив помістити під варту водія, який здійснив наїзд на карнавальну ходу в Фолькмарзені. Тим часом кількість постраждалих внаслідок інциденту зросла до 61 людини.

люди біжать по дорозі після наїзду автомобіля на карнавальну ходу в фольксмарзені

На місці інциденту. 24 лютого 2019 року, Фольксмарзен

Водія автомобіля, який здійснив наїзд на натовп людей під час карнавалу в німецькому місті Фолькмарзен, помістили під варту. Таке рішення ухвалив суд у місті Кассель, повідомила ввечері у вівторок, 25 лютого, прокуратура у місті Франкфурт-на-Майні, інформує агенція Reuters. Як зазначається, чоловіка підозрюють у замаху на вбивство, завданні небезпечних тілесних ушкоджень та небезпечному втручанні у дорожній рух.

За останніми даними, кількість травмованих внаслідок інциденту зросла до 61 людини, серед них - 20 дітей. Вік постраждалих - від двох до 85 років.

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Водієм автівки, яка в'їхала у натовп 24 лютого, був 29-річний житель Фолькмарзена. Унаслідок наїзду він також постраждав. Згідно з результатами перевірки, під час інциденту водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Даних щодо того, чи перебував водій автомобіля під впливом наркотиків, ще немає, повідомив удень 25 лютого речник генерального прокурора Франкфурта-на-Майні. Мотиви чоловіка досі не відомі. Стан його здоров'я не дозволяє здійснити допит, зазначив речник генпрокурора.

У поліції заявляли, що виходять з того, що водій здійснив наїзд на карнавальну ходу навмисне. Однак підстав вважати, що ці дії були політично мотивованими, на той момент не було.

За словами очевидців, автівка проїхала близько 30 метрів, перш ніж зупинилася. Водій, за попередніми даними, після наїзду продовжував тиснути на педаль газу. Водночас він не перебував у списку відомих поліції екстремістів.

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ДТП сталася у місті Фолькмарзен у федеральній землі Гессен. Водій легковика затриманий, про причини інциденту не повідомляється.

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China Coronavirus Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

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