Суд дозволив не повертати до ФРН імовірного охоронця Бен Ладена

Адміністративний суд у місті Гельзенкірхені скасував накладену в липні цього року заборону на депортацію з Німеччини громадянина Тунісу Самі А. Останній підозрюється в тому, що він був одним з охоронців вбитого ватажка міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена. Відповідне рішення судді ухвалили в середу, 21 листопада, передає агенція новин AFP.

Нинішньою ухвалою судді задовольнили клопотання Федеральної служби з питань міграції та біженців (Bamf). Серед іншого судді посилалися на те, що небезпеки тортур на батьківщині для Самі А., швидше за все, не існує. На доказ цього чиновники Bamf наводили й запевнення з боку посольства Тунісу в Німеччині. Сьогоднішнє рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 42-річний Самі А. мешкав у Бохумі з 2005 року. Вважається, що він - екс-охоронець колишнього глави терористичного угрупування "Аль-Каїда". Згодом у Німеччині його визнали особою, що становить потенційну загрозу для суспільства. У червні 2018 року 42-річного вихідця з Тунісу затримали, а вже 13 липня депортували, хоча напередодні суд заборонив його вислання. У Тунісі він опинився під попереднім слідством. Пізніше Туніс відмовився повертати ймовірного ісламіста до Німеччини. Згодом Самі А. відпустили з-під варти, хоча розслідування стосовно нього триває.

15 серпня 2018 року Вищий адміністративний земельний суд у Мюнстері підтвердив заборону депортації Самі А. та зобов'язав владу міста Бохум повернути тунісця до Німеччини. У рішенні суду вказувалося й на загрозу застосування тортур до Самі А. на його батьківщині. Після оголошення тодішньої судової ухвали мерія Бохума заявила, що виконає це рішення, але Самі А. має повернутися в Німеччину за власною ініціативою.