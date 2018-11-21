 Суд дозволив не повертати до ФРН імовірного охоронця Бен Ладена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

Суд дозволив не повертати до ФРН імовірного охоронця Бен Ладена

Відповідні німецькі органи не повинні повертати до ФРН висланого улітку цього року громадянина Тунісу Самі А., вирішив Адміністративний суд у Гельзенкірхені.

Самі А.

Громадянина Тунісу Самі А. підозрюють у тероризмі та вважають колишнім охоронцем Бен Ладена

Адміністративний суд у місті Гельзенкірхені скасував накладену в липні цього року заборону на депортацію з Німеччини громадянина Тунісу Самі А. Останній підозрюється в тому, що він був одним з охоронців вбитого ватажка міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена. Відповідне рішення судді ухвалили в середу, 21 листопада, передає агенція новин AFP.

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Влада Тунісу переконана, що справа Самі А. - підозрюваного у зв'язку з ліквідованим лідером "Аль-Каїди" Усамою Бен Ладеном - перебуває у компетенції туніських правоохоронних органів. (15.07.2018)

Адмінсуд у Гельзенкірхені визнав видворення ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена "грубим порушенням" принципів правової держави. Самі А. відправили до Тунісу. (13.07.2018)

Щодо ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена Самі А. триває розслідування. Вислання Самі А. з Німеччини спричинило гучний скандал у ФРН. У Тунісі його тимчасово відпустили на волю. (27.07.2018)

Депортація Самі А. була "неправомірною", визнали судді Вищого земельного адміністративного суду в Мюнстері, рішення є остаточним. Влада Бохума має намір його виконати. (15.08.2018)

Нинішньою ухвалою судді задовольнили клопотання Федеральної служби з питань міграції та біженців (Bamf). Серед іншого судді посилалися на те, що небезпеки тортур на батьківщині для Самі А., швидше за все, не існує. На доказ цього чиновники Bamf наводили й запевнення з боку посольства Тунісу в Німеччині. Сьогоднішнє рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 42-річний Самі А. мешкав у Бохумі з 2005 року. Вважається, що він - екс-охоронець колишнього глави терористичного угрупування "Аль-Каїда". Згодом у Німеччині його визнали особою, що становить потенційну загрозу для суспільства. У червні 2018 року 42-річного вихідця з Тунісу затримали, а вже 13 липня депортували, хоча напередодні суд заборонив його вислання. У Тунісі він опинився під попереднім слідством. Пізніше Туніс відмовився повертати ймовірного ісламіста до Німеччини. Згодом Самі А. відпустили з-під варти, хоча розслідування стосовно нього триває.

15 серпня 2018 року Вищий адміністративний земельний суд у Мюнстері підтвердив заборону депортації Самі А. та зобов'язав владу міста Бохум повернути тунісця до Німеччини. У рішенні суду вказувалося й на загрозу застосування тортур до Самі А. на його батьківщині. Після оголошення тодішньої судової ухвали мерія Бохума заявила, що виконає це рішення, але Самі А. має повернутися в Німеччину за власною ініціативою. 

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Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens

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Щодо ймовірного екс-охоронця Усами Бен Ладена Самі А. триває розслідування. Вислання Самі А. з Німеччини спричинило гучний скандал у ФРН. У Тунісі його тимчасово відпустили на волю.

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens

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Влада Тунісу переконана, що справа Самі А. - підозрюваного у зв'язку з ліквідованим лідером "Аль-Каїди" Усамою Бен Ладеном - перебуває у компетенції туніських правоохоронних органів.

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