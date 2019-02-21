 Суд в ФРН визнав право власників дизельних автомобілів VW на компенсації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Суд в ФРН визнав право власників дизельних автомобілів VW на компенсації

Федеральна судова палата Німеччини підтримала позицію німецьких покупців автомобілів Volkswagen, що вимагають компенсації в рамках дизельного скандалу.

Покупці мають право на компенсації від Volkswagen через дизельний скандал

Покупці мають право на компенсації від Volkswagen через дизельний скандал

У суперечці про виплату компенсацій в рамках дизельного скандалу вища судова інстанція ФРН у цивільних справах встала на сторону клієнтів німецького концерну Volkswagen. Федеральна судова палата Німеччини в Карлсруе визнала дефектним програмне забезпечення в дизельних автомобілях, що спотворює дані про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Про це йдеться в опублікованій в п'ятницю, 22 лютого, "попередній правовій думці" щодо одного з позовів проти VW.

Суд в Карлсруе обґрунтував свою думку тим, що влада може заборонити використання автомобілів з маніпульованим програмним забезпеченням. Тому покупець має право на заміну, йдеться в документі. Позов мав розглядатися судом 27 лютого, проте засідання було скасовано після того, як сторони пішли на мирову угоду. Раніше позови жінки, яка в 2015 році купила новий VW Tiguan і у зв'язку з дизельним скандалом вимагала від дилера Volkswagen заміни цього автомобіля на новий, залишилися без задоволення в двох судах нижчих інстанцій.

В результаті ініційованих владою США у вересні 2015 року розслідувань VW змушений був визнати, що на кілька мільйонів проданих у світі автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

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"Дизельгейт" викликав масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних фальсифікацій. VW досяг з владою США угоди про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 мільярдів доларів в рамках врегулювання скандалу. У Німеччині Volkswagen і інші автомобілебудівники досі відмовлялися компенсувати збиток, завданий їхніми діями власникам дизельних автомобілів.

Раніше керівництво Volkswagen повідомило, що лише в 2018 року компанія витратила на усунення наслідків "дизельного скандалу" та пов'язані з цим видатки 5,5 мільярдів євро. Ще близько двох мільярдів євро передбачено витратити на це в 2019 році.

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