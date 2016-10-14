Суд в США ухвалив опублікувати податкові декларації Трампа

Нью-йоркський апеляційний суд у понеділок, 4 листопада, постановив, що фінансові консультанти президента США Дональда Трампа повинні надати слідчим органам його податкові декларації за останні вісім років. Раніше документи за період з 2011 по 2018 роки запросив нью-йоркський прокурор Сайрус Венс.

Венс, котрий належить до Демократичної партії, розслідує можливі порушення в справах Трампа. Розслідування пов'язане з ймовірними виплатами двом жінкам за їхнє мовчання. Обидві жінки стверджують, що мали інтимні стосунки з Трампом, який відкидає звинувачення.

Трамп намагався юридичним шляхом запобігти публікації документів. Після рішення суду один з адвокатів президента оголосив, що оскаржить рішення у Верховному суді. Там судді від консерваторів мають більшість, двоє з них були призначені самим Трампом.

Президент США також чинить опір спробам інших конгресменів-демократів отримати інформацію про його фінанси в зв'язку з іншими справами.