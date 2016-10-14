 Суд в США ухвалив опублікувати податкові декларації Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Суд в США ухвалив опублікувати податкові декларації Трампа

В рамках розслідування справи щодо ймовірних виплат Трампом двом жінкам за їхнє мовчання суд вирішив, що податкові декларації президента США за останні вісім років повинні бути передані слідчим органам.

Слідчі хочуть вивчити податкові декларації Дональда Трампа

Слідчі хочуть вивчити податкові декларації Дональда Трампа

Нью-йоркський апеляційний суд у понеділок, 4 листопада, постановив, що фінансові консультанти президента США Дональда Трампа повинні надати слідчим органам його податкові декларації за останні вісім років. Раніше документи за період з 2011 по 2018 роки запросив нью-йоркський прокурор Сайрус Венс.

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Карен Макдугал, яка раніше була моделлю еротичного журналу Playboy, досягла зняття заборони на публічні розповіді про свій можливий роман з Трампом. Білий дім зв'язок нинішнього президента США з моделлю заперечує. (19.04.2018)

Адвокат Майкл Коен записував розмову з Дональдом Трампом, у якій вони обговорювали можливості сплати грошей за мовчання моделі Playboy Карен МакДугал. (20.07.2018)

Венс, котрий  належить до Демократичної партії, розслідує можливі порушення в справах Трампа. Розслідування пов'язане з ймовірними виплатами двом жінкам за їхнє мовчання. Обидві жінки стверджують, що мали інтимні стосунки з Трампом, який відкидає звинувачення.

Трамп намагався юридичним шляхом запобігти публікації документів. Після рішення суду один з адвокатів президента оголосив, що оскаржить рішення у Верховному суді. Там судді від консерваторів мають більшість, двоє з них були призначені самим Трампом.

Президент США також чинить опір спробам інших конгресменів-демократів отримати інформацію про його фінанси в зв'язку з іншими справами. 

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