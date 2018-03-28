 Суд в Нью-Йорку визнав провину німецької аферистки родом з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2019

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Новини

Суд в Нью-Йорку визнав провину німецької аферистки родом з Росії

У Анни Сорокіної - німецьке громадянство, їй загрожує депортація у ФРН. Дівчина не заплатила ресторанам, готелям і банкам близько 275 тисяч доларів.

Дівчина видавала себе за багату спадкоємицю

Дівчина видавала себе за багату спадкоємицю

Журі присяжних федерального суду округу Манхеттен у четвер, 25 квітня, визнало винною 28-річну громадянку Німеччини, дочку іммігрантів з Росії Анну Сорокіну. Прокуратура підозрює громадянку ФРН в тому, що вона шляхом обману позичала гроші у знайомих, а також заборгувала ресторанам, готелям і банкам близько 275 тисяч доларів. Її провина вважається доведеною за вісьмома пунктами звинувачення, що включає чотири випадки обкрадання, три крадіжки у великих розмірах і одну спробу посягання на чужу власність, повідомляє агенція AP. За двома статтями обвинувачена виправдана.

За словами адвоката Тодда Сподека, Сорокіній можуть загрожувати від п'яти до 15 років в'язниці. Вирок буде винесено 9 травня. Дівчину також можуть депортувати до ФРН, оскільки, згідно з даними поліції, її американська віза, видана на 90 днів, давно прострочена.

Підробляла чеки і не оплачувала борги

У США Сорокіна діяла під псевдонімом Анна Делвой і удавала з себе багату спадкоємицю. Згідно з даними слідства, у 2016 та 2017 років роках вона підробляла чеки, не оплачувала борги, за допомогою підроблених документів намагалася отримати в банках кредит на 22 мільйони доларів. Вона повідомляла, що нібито має не менше 60 мільйонів євро на рахунках в європейських банках. Сорокіна розповідала про плани відкрити клуб для обраних з філіями в Лос-Анджелесі, Лондоні, Гонконзі і Дубаї.

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Анна Сорокіна у 2007 році в 16-річному віці переїхала разом з батьками та молодшим братом в Німеччину з Росії. Вона закінчила школу в містечку Ешвайлер неподалік від кордону з Бельгією. Після цього батьки відправили її навчатися до Великобританії. Звідти вона спочатку перебралася до Парижа і пізніше, в 25-річному віці, до Нью-Йорка.

Історією Сорокіної зацікавилися в Голлівуді. Як повідомляють американські ЗМІ, продюсерка Шонда Раймс, відома як творець популярного телесеріалу "Анатомія пристрасті", планує зняти про неї серіал для компанії Netflix. В якості можливих претендентів на роль Сорокіної називають Дженніфер Лоуренс і Марго Роббі.

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