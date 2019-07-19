 Суд в Києві звільнив Вишинського під особисте зобов′язання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Суд в Києві звільнив Вишинського під особисте зобов'язання

Суд звільнив редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з СІЗО під особисте зобов'язання. Його обвинувачують у державній зраді та у незаконному володінні та зберіганні зброї

Суд звільнив Кирила Вишинського під особисте зобов'язання

Суд звільнив Кирила Вишинського під особисте зобов'язання

Київський апеляційний суд у середу, 28 серпня, ухвалив рішення про звільнення обвинуваченого у державній зраді редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з СІЗО під особисте зобов'язання.

Апеляційний суд скасував ухвалу про тримання Вишинського під вартою, винесену Подільським районним судом Києва 19 липня. Тоді йому продовжили запобіжний захід на 2 місяці.

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В офісі президента України Володимира Зеленського пропонують Кремлю одночасно звільнити Олега Сенцова та Кирила Вишинського. (19.07.2019)

Раніше Вишинський заявляв, що не готовий до обміну  на утримуваних в Росії українців, а тому просив не вносити його у відповідні списки утримуваних в Україні росіян. За його словами, він хотів довести свою невинуватість у суді. До цього в офісі президента України Володимира Зеленського запропонували одночасно звільнити українського політв'язня в РФ Олега Сенцова та редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України затримали Вишинського. Спільно із представниками прокуратури АРК вони провели слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Тоді ж Вишинському й оголосили про підозру у державній зраді. 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який вже неодноразово подовжували.

До того ж Вишинський обвинувачується у незаконному володінні та зберіганні зброї. За цими звинуваченнями керівнику українського офісу "РИА-Новости" загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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