 Суд в Еквадорі відхилив скаргу Ассанжа на умови утримання в посольстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Суд в Еквадорі відхилив скаргу Ассанжа на умови утримання в посольстві

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, який з 2012 року живе в еквадорському посольстві в Лондоні, скаржився на обмеження в користуванні інтернетом і телефоном, але суд не визнав порушення його прав.

Джуліан Ассанж мешкає у посольства Еквадору з червня 2012 року

Джуліан Ассанж мешкає у посольства Еквадору з червня 2012 року

Апеляційний суд в еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу засновника проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні, де він живе вже понад шість років. Про це в п'ятницю, 21 грудня, повідомив адвокат Ассанжа Карлос Поведа. Суд визнав скаргу необґрунтованою та не побачив жодних порушень прав Ассанжа.

"Ми програли", - констатував захисник, слова якого наводить агенція AFP. Юрист додав, що всі можливості захисту у даній справі вичерпані.

Засновник WikiLeaks звинувачував уряд Еквадору в порушенні його прав і свобод. Серед іншого, протягом місяців йому не дозволяли приймати відвідувачів, а також заборонили користуватися інтернетом і телефоном. Також гостей Ассанжа піддають ретельній перевірці - вони повинні надати доступ до своїх сторінок в соціальних мережах і мобільних телефонів. Окрім того, посольство заборонило засновнику WikiLeaks говорити на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору, і змушує Ассанжа ретельніше прибирати за його котом, інакше тварину можуть забрати до притулку.

Нинішній уряд Еквадору не приховує свого бажання позбутися Ассанжа. У липні президент Еквадору Ленін Морено підтвердив, що його уряд веде з британською владою переговори про те, щоб Ассанж зміг залишити територію еквадорського посольства в Лондоні.

Тим часом експерти ООН в галузі прав людини знову закликали Великобританію дозволити Ассанжу безперешкодно залишити територію еквадорського посольства, передає агенція Reuters. "Єдина підстава тривалого позбавлення волі пана Ассанжа є порушення умов звільнення під заставу у Великобританії, що об'єктивно є незначним правопорушенням, яке не може виправдати понад шість років ув'язнення, якому він піддався, подавши прохання про притулок в посольстві Еквадору в Лондоні", - йдеться у заяві експертів ООН.

DW.COM

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Ассанж перебуває на території посольства Еквадору з червня 2012 року, оскільки через висунуті йому у Швеції обвинувачення британська влада мала намір його затримати. Шведська влада звинувачувала Ассанжа у злочинах на сексуальному ґрунті - за заявами двох жінок у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Наразі Швеція закрила справу, але у Великобританії засновника Wikileaks вважають винним у порушенні умов дострокового звільнення.

Ассанж побоюється екстрадиції до США, де йому може загрожувати смертна кара через публікацію секретної інформації. Ассанж з кінця 2017 року має громадянство Еквадору, утім спроби акредитувати його як дипломата провалювалися через позицію Лондона.

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