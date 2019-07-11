 Суд відклав до осені розгляд апеляцій у справі Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Суд відклав до осені розгляд апеляцій у справі Януковича

Суд у Києві відклав до вересня розгляд апеляцій у справі про держзраду експрезидента Віктора Януковича. Тривалу перерву пояснюють технічними причинами.

Віктор Янукович, експрезидент україни

Віктор Янукович (архівне фото)

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляцій на вирок Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду експрезидента України Віктора Януковича на вересень. Про це в понеділок, 15 липня, повідомив прокурор Руслан Кравченко. "Суд відклав розгляд справи на 13, 23 і 30 вересня, згідно з графіком", - цитує представника обвинувачення агенція "Інтерфакс-Україна".

Кравченко пояснив, що така тривала перерва в розгляді апеляції пов'язана з технічними причинами. Зокрема, ще не призначено запасного суддю, а також у суддів період відпусток. Також він додав, що засідання 15 липня як такого не було.

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Оболонський райсуд Києва не бачить жодних помилок та описок у вироку Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Вилучити частину тексту у вироку вимагав від суду захист екс-президента. (20.03.2019)

Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках. (11.07.2019)

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. У той же час експрезидента визнали невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Сторона захисту просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича, - "вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації".

Адвокати також просять виключити з вироку посилання на відеозапис інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому він "тричі наголосив, що у нього є офіційне звернення "легітимного президента України Януковича" про використання збройних сил РФ на території України.

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