Суд відклав до осені розгляд апеляцій у справі Януковича

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляцій на вирок Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду експрезидента України Віктора Януковича на вересень. Про це в понеділок, 15 липня, повідомив прокурор Руслан Кравченко. "Суд відклав розгляд справи на 13, 23 і 30 вересня, згідно з графіком", - цитує представника обвинувачення агенція "Інтерфакс-Україна".

Кравченко пояснив, що така тривала перерва в розгляді апеляції пов'язана з технічними причинами. Зокрема, ще не призначено запасного суддю, а також у суддів період відпусток. Також він додав, що засідання 15 липня як такого не було.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. У той же час експрезидента визнали невинуватим за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Сторона захисту просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом'якшує покарання Януковича, - "вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації".

Адвокати також просять виключити з вироку посилання на відеозапис інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому він "тричі наголосив, що у нього є офіційне звернення "легітимного президента України Януковича" про використання збройних сил РФ на території України.