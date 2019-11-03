 Суд випустив із в′язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка

Суд у Києві звільнив з-під варти засудженого за організацію замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа, посилаючись на стан його здоров'я.

Суд звільнив з-під варти організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа

Суд звільнив з-під варти організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа

Київський апеляційний суд у середу, 13 листопада, звільнив з в'язниці Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка влітку 2018 року. Про це повідомила речниця прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська агентству "Інтерфакс-Україна".

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Чому єдиного засудженого за замах на журналіста звільняють з тюрми, а іншого ніяк не почнуть судити, та чи вдалося слідчим встановити російський слід? У справі Бабченка за рік кількість відкритих запитань лише зросла. (29.05.2019)

Після угоди зі слідством Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 року позбавлення волі. Про це повідомив глава СБУ. (01.09.2018)

Набув сили вирок Борису Герману - організатору замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Попри обіцянки СБУ забезпечити прозоре розслідування, у резонасній кримінальній справі залишається чимало таємниць. (01.10.2018)

За словами Гайовської, суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Германа. Речниця розповіла, що раніше Герман звертався до суду Ірпеня на Київщині з проханням звільнити його від відбування покарання за станом здоров'я. Однак суд відмовив йому, після чого засуджений подав апеляцію, яку тепер і було задоволено.

При цьому прессекретарка прокуратури зазначила, що поки незрозуміло, чи буде прокуратура подавати касацію на це рішення, бо суд наразі оголосив лише його резолютивну частину. Як діятиме сторона обвинувачення далі, покаже аргументація суду, якої в прокуратурі ще не бачили, зазначила речниця.

50-річний київський підприємець, співвласник та комерційний директор збройного підприємства "Шмайсер" Борис Герман був засуджений в справі "замаху на Аркадія Бабченка" восени 2018 року. Суд визначив йому покарання - чотири з половиною роки позбавлення волі - після того, як Герман уклав угоду зі слідством. До цього він стверджував, що невинуватий та нібито співпрацює з Службою безпеки України. Вирок Германа був засекречений і не опублікований досі. 

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