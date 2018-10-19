 Суд арештував екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої за підозрою в держзраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Суд арештував екс-чоловіка гімнастки Подкопаєвої за підозрою в держзраді

Бізнесмена Тимофія Нагорного, який був чоловіком гімнастки Лілії Подкопаєвої, заарештували в Києві за підозрою в державній зраді. Йому закидають намір створити партію для просування в Україні інтересів Росії.

Бізнесмену закидають державну зраду

Київський апеляційний суд у понеділок, 22 жовтня, вирішив взяти під варту без можливості внесення застави бізнесмена Тимофія Нагорного - колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки з гімнастики Лілії Подкопаєвої. Як повідомила прес-служба Київського апеляційного суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано на термін до 30 листопада.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) та Головне управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявили, що Нагорного завербувала російська Федеральна служба безпеки (ФСБ). За даними СБУ, це відбулось у 2014 році після того, як він баав участь у "Марші миру" в Москві. Його затримали співробітники поліції та помістили на п'ять діб до ізолятора тимчасового тримання. Потім його доправили до управління ФСБ РФ, де він погодився співпрацювати з російським спецслужбам та проводити підривну діяльність проти України.

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За наказом ФСБ Нагорний мав створити в Україні політичну партію для просування зовнішньополітичних інтересів Росії та дестабілізації ситуації. "Ця структура мала взяти участь у виборах і лобіювати та обстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС і НАТО, порушувати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій країні", - повідомив начальник головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Валендюк.

Нагорного підозрюють у державній зраді та спробі шахрайства в особливо великих розмірах - він пропонував послуги щодо закриття кримінальних справ. Раніше Печерський районний суд Києва постановив взяти його під варту з альтернативою застави в 528,6 тисячі гривень.

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