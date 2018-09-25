 Судова реформа у Польщі порушила законодавство ЄС - Європейський суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Судова реформа у Польщі порушила законодавство ЄС - Європейський суд

Європейський суд постановив, що судова реформа у Польщі, яка передбачала зниження пенсійного віку суддів, порушила закони ЄС. Суд вважає, що ця реформа може викликати сумніви щодо незалежності судової влади.

Європейський суд у Люксембурзі

Європейський суд у Люксембурзі

Європейський суд у Люксембурзі у вівторок, 5 листопада, ухвалив рішення, що Польща порушила законодавство Євросоюзу, ухваливши судову реформу, яка знижує пенсійний вік для суддів у звичайних судах, повідомляє агентство dpa.

Як зауважує агенція, польський уряд вже вніс зміни до цих реформ під тиском Єврокомісії, яка подала відповідний позов проти Варшави. Однак у вироку суду немає посилань на ці зміни.

Ухвалені раніше правлячою консервативною партією "Право і справедливість" судові реформи знизили пенсійний вік суддів нижчих інстанцій з 67 до 65 років для чоловіків та 60 років для жінок. Водночас ці зміни також надали міністру юстиції повноваження підвищувати вік виходу на пенсію для окремих суддів.

Судді в Люксембурзі дійшли до висновку, що ці зміни суперечать принципу рівності заробітної плати для чоловіків і жінок, а також можуть викликати сумніви щодо незалежності судової влади.

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Нагадаємо, у 2017 році у Польщі було знижено пенсійний вік для суддів, зокрема верховного суду Польщі. Тоді на пенсію мали піти усі судді, яким виповнилося 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років. Відповідна норма торкнулася 27 із 72 суддів, у тому числі голови Верховного суду Польщі. Ті ж, хто бажав продовжити роботу суддею, мали, за законом, подати прохання президентові Польщі Анджею Дуді.

Єврокомісія звернулась з позовом до Європейського суду, оскільки вбачала у цих положеннях порушення європейських принципів функціонування судової влади. У жовтні 2018 року суд в Люксембурзі наказав негайно призупинити дію положень польського законодавства щодо зниження пенсійного віку суддів. Польща цю вимогу виконала. Європейський суд продовжив розгляд справи.

У червні Суд ЄС постановив, що законодавство Польщі про зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду суперечить нормам ЄС. 

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