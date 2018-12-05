 Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі

Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" оголосила про припинення рятувальних операцій судна Aquarius в Середземному морі й закидає Італії протидію його місіям.

Aquarius у порту Марселя

Aquarius у порту Марселя

Гуманітарне судно Aquarius, що займалося порятунком нелегальних мігрантів у Середземному морі, припиняє рятувальні операції. Про це увечері четверга, 6 грудня, оголосила організація "Лікарі без кордонів", інформує агенція  AP.

У заяві організації зазначено, що рішення було ухвалене через кампанію, "розгорнуту італійським урядом і підтриману іншими європейськими країнами, аби делегітимізувати, очорнити і протидіяти гуманітарній організації, що забезпечує допомогу вразливим верствам населення".

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Судно Aquarius було пришвартоване у порту Марселя з жовтня, відколи Панама позбавила судно права плавати під її прапором.  "Лікарі без кордонів" заявляють, що Aquarius допоміг 30 тисячам біженців з 2016 року.

Aquarius опікувався порятунком мігрантів в Середземному морі з 2016 року, виконуючи завдання міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" та організації SOS Méditerranée. Раніше Aquarius плавав у морі під прапором Гібралтару. Однак у серпні цього року Гіблартар позбавив це судно свого прапора. З середини вересня рятувальний корабель діяв під прапором Панами й під ім'ям Aquarius 2, однак пізніше у вересні Панама розпочала процедуру скасування реєстрації цього судна.

Останнім часом країни Європи дедалі частіше відмовляються приймати у себе врятованих у морі нелегальних мігрантів. Приміром, у червні цього року Aquarius із 600 врятованими шукачами притулку на борту довго ніде не міг пристати, доки його не погодилася прийняти Іспанія.

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Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge

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