Судно Aquarius припиняє рятувати біженців у Середземному морі

Гуманітарне судно Aquarius, що займалося порятунком нелегальних мігрантів у Середземному морі, припиняє рятувальні операції. Про це увечері четверга, 6 грудня, оголосила організація "Лікарі без кордонів", інформує агенція AP.

У заяві організації зазначено, що рішення було ухвалене через кампанію, "розгорнуту італійським урядом і підтриману іншими європейськими країнами, аби делегітимізувати, очорнити і протидіяти гуманітарній організації, що забезпечує допомогу вразливим верствам населення".

Судно Aquarius було пришвартоване у порту Марселя з жовтня, відколи Панама позбавила судно права плавати під її прапором. "Лікарі без кордонів" заявляють, що Aquarius допоміг 30 тисячам біженців з 2016 року.

Aquarius опікувався порятунком мігрантів в Середземному морі з 2016 року, виконуючи завдання міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" та організації SOS Méditerranée. Раніше Aquarius плавав у морі під прапором Гібралтару. Однак у серпні цього року Гіблартар позбавив це судно свого прапора. З середини вересня рятувальний корабель діяв під прапором Панами й під ім'ям Aquarius 2, однак пізніше у вересні Панама розпочала процедуру скасування реєстрації цього судна.

Останнім часом країни Європи дедалі частіше відмовляються приймати у себе врятованих у морі нелегальних мігрантів. Приміром, у червні цього року Aquarius із 600 врятованими шукачами притулку на борту довго ніде не міг пристати, доки його не погодилася прийняти Іспанія.