 Суди у Нідерландах та Люксембурзі відхилили апеляції ″Газпрому″ - ″Нафтогаз″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Новини

Суди у Нідерландах та Люксембурзі відхилили апеляції "Газпрому" - "Нафтогаз"

Апеляційний суд Амстердама та окружний суд Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу, заявили в "Нафтогазі".

Газпром, газ, Росія

Два європейські суди відкинули апеляції "Газпрому"

Апеляційний суд Амстердама відхилив скаргу російського газового монополіста "Газпром" щодо юрисдикції суду, тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомляється на сайті НАК "Нафтогаз України". Як зазначається, відповідне рішення суд ухвалив ще 8 липня.

Також повідомляється, що того ж дня рішення на користь "Нафтогазу" ухвалив Окружний суд Люксембургу. "Він відхилив скаргу "Газпрому" та підтвердив арешти відносно російської компанії на території цієї країни в межах примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - заявили в "Нафтогазі".

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НАК "Нафтогаз України" й далі шукатиме активи "Газпрому" у Швейцарії для стягнення з росіян 2,6 мільярдів доларів штрафу за рішенням Стокгольмського арбітражу. (18.01.2019)

У "Нафтогазі" поскаржились до Європейської Комісії на антиконкурентні дії "Газпрому" через "Північний потік-2" та блокування віртуального реверсу. (06.05.2019)

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і відшкодування близько 12,5 мільярда доларів. (28.01.2019)

Нагадаємо, що після багаторічної судової боротьби 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

"Нафтогаз" намагається стягнути компенсацію з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великобританії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги "Нафтогазу" на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

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