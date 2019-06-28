Суди у Нідерландах та Люксембурзі відхилили апеляції "Газпрому" - "Нафтогаз"

Апеляційний суд Амстердама відхилив скаргу російського газового монополіста "Газпром" щодо юрисдикції суду, тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомляється на сайті НАК "Нафтогаз України". Як зазначається, відповідне рішення суд ухвалив ще 8 липня.

Також повідомляється, що того ж дня рішення на користь "Нафтогазу" ухвалив Окружний суд Люксембургу. "Він відхилив скаргу "Газпрому" та підтвердив арешти відносно російської компанії на території цієї країни в межах примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - заявили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, що після багаторічної судової боротьби 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

"Нафтогаз" намагається стягнути компенсацію з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великобританії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги "Нафтогазу" на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.