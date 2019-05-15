Судді Окружного адмінсуду Києва знову проігнорували іспит у ВККС

Судді Окружного адміністративного суду Києва знову не пройшли обов'язкове кваліфікаційне оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС), яке мало відбутися у вівторок, 21 травня. Про це повідомило видання Insider. За його даними, на іспит прийшли лише троє із 30-ти суддів: Тетяна Шейко, Любов Маруліна та Марина Бояринцева.

За даними однієї з суддів, деякі її колеги у відпустці, деякі - захворіли. Прес-секретарка ВККС Світлана Максимова повідомила, що члени комісії не мають права перевіряти поважність причин неявки суддів на іспит. "Рада суддів повинна на це реагувати. Вони мають це регулювати. Довідки ж справжні вони подали, ми не маємо права перевіряти це", - сказала вона.

Як повідомлялось, вперше судді Окружного адмінсуду Києва мали пройти обов'язкове кваліфікаційне оцінювання у ВККС 10 травня. Однак майже всі вони, включаючи голову Павла Вовка, не з'явилися через хворобу. Зокрема, на оцінювання прийшли семеро суддів, а 34 - захворіли в один день та надіслали у ВККС довідки про хворобу. В результаті був призначений новий день складання іспиту - 21 травня.

15 травня Окружний адміністративний суд Києва заборонив голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козьякову виконувати свої обов'язки. Окрім того, суд припинив повноваження члена ВККС Станіслава Щотки. Суд встановив, що повноваження Козьякова і Щотки спливли, і ті мають залишити посади.

Нагадаємо, саме Окружний адмінсуд Києва 18 квітня за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Після цього президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО попросив керівництво ГПУ та СБУ вивчити можливість залучення до кримінальної відповідальності суддів цього суду. Він також висловився за їхнє якнайшвидше кваліфікаційне оцінювання. У відповідь на це голова Окружного адмінсуду Павло Вовк сказав, що це є втручанням у діяльність суддів.