 Суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не відсторонили від посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не відсторонили від посади

Вища рада правосуддя не задовольнила клопотання ГПУ та відмовилась відсторонити від посади судді ексголову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Вища рада правосуддя відмовилась відсторонити Павла Вовка

Вища рада правосуддя відмовилась відсторонити Павла Вовка

Вища рада правосуддя (ВРП) у вівторок, 20 серпня, відмовилася відсторонити від посади судді колишнього голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це заявив голова ВРП Володимир Говоруха, однак не повідомив про причини такого рішення, передає агенція "Українські Новини". Про тимчасове відсторонення Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження клопотала Генеральна прокуратура України.

Раніше під час засідання ВРП Павло Вовк заявив, що сам склав повноваження голови суду. "З 1 серпня, якщо я не помиляюся, я склав повноваження голови за власним бажанням (…) Враховуючи ситуацію, що склалася, я вважаю, в мене немає часу виконувати ці функції. Я хочу зосередитися на питанні захисту своєї правопозиції", - заявив він, передає видання "Українська правда".

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Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що чотирьох суддів у справі Окружного адмінсуду Києва викликають 2 серпня в Генпрокуратуру для вручення підозр. (30.07.2019)

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще трьом суддям цього суду. (02.08.2019)

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні ОАСК. Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів.  

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення деяких членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси". Згідно з інформацією, оприлюдненою НАБУ, голова ОАСК Павло Вовк чинив штучні перешкоди в роботі окремих членів ВККС, організовував подання позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також він організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних членів і введення туди лояльних йому людей. У ОАСК назвали ці обшуки неправомірними.

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