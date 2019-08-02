Суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не відсторонили від посади

Вища рада правосуддя (ВРП) у вівторок, 20 серпня, відмовилася відсторонити від посади судді колишнього голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це заявив голова ВРП Володимир Говоруха, однак не повідомив про причини такого рішення, передає агенція "Українські Новини". Про тимчасове відсторонення Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження клопотала Генеральна прокуратура України.

Раніше під час засідання ВРП Павло Вовк заявив, що сам склав повноваження голови суду. "З 1 серпня, якщо я не помиляюся, я склав повноваження голови за власним бажанням (…) Враховуючи ситуацію, що склалася, я вважаю, в мене немає часу виконувати ці функції. Я хочу зосередитися на питанні захисту своєї правопозиції", - заявив він, передає видання "Українська правда".

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні ОАСК. Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів, зокрема Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення деяких членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси". Згідно з інформацією, оприлюдненою НАБУ, голова ОАСК Павло Вовк чинив штучні перешкоди в роботі окремих членів ВККС, організовував подання позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також він організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних членів і введення туди лояльних йому людей. У ОАСК назвали ці обшуки неправомірними.