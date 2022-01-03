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Судан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Судан". Судан – держава в Східній Африці.

Східноафриканська держава Судан є президентською республікою. Столиця – місто Хартум. Кількість населення Судану становить майже 40 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук несподівано подав у відставку

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук несподівано подав у відставку 03.01.2022

Як заявив голова уряду Судану Абдалла Хамдук, він вирішив звільнити своє місце для інших і дати їм шанс пройти шлях у напрямку громадянської, демократичної держави.
Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту

Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту 19.12.2021

Попри повернення до виконання своїх обов'язків прем'єр-міністра Хамдука в Судані знову протестують проти військового перевороту. Поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

У Судані попередньо домовились про новий уряд

У Судані попередньо домовились про новий уряд 21.11.2021

Путчисти та представники політичних кіл Судану домовилися про повернення відстороненого від посади глави уряду Абдалли Хамдука до виконання своїх обов'язків. Також досягнуто згоди щодо звільнення усіх політичних в'язнів.
Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників

Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників 13.11.2021

Щонайменше п'ятеро людей було вбито під час протестів проти військового перевороту в Судані, повідомили місцеві медики.

Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей

Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей 30.10.2021

Двоє людей вбито під час протестів проти військового перевороту в Судані, повідомили місцеві медики. Масові акції в країні не вщухають майже тиждень.
ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані

ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані 25.10.2021

ООН, ЄС та США закликали звільнити затриманих урядовців країни. Втім, військові обіцяють тримати владу до виборів у 2023 році.
Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду

Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду 25.10.2021

Прем'єр-міністра вивезли в невідомому напрямку озброєні люди, низку міністрів затримали. В країні перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Перекриті аеропорт, основні дороги та мости столиці.
Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду 11.08.2021

Аль-Башира звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в провінції Дарфур. За оцінками ООН, там загинуло 300 тисяч людей.
ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур 01.01.2021

Миротворчу місію ЮНАМІД у кризовому регіоні Судану Дарфур завершено попри протести місцевих жителів і правозахисників. ООН розпочала виведення миротворців, що триватиме до кінця червня.
Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй

Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй 29.11.2020

Армія Ефіопії встановила контроль над ключовими об'єктами у столиці штату Тиграй - місті Мекеле, заявив прем'єр країни. У штаті не вщухає конфлікт між правлячою в регіоні лівою партією НФЗТ і центральною владою.
Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців

Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців 12.11.2020

Через конфлікт на півночі Ефіопії УВКБ ООН закликає сусідні країни не закривати кордони для біженців. Лише за два дні до Судану втекли понад 7000 ефіопів.
Ізраїль домовився про нормалізацію відносин з Суданом

Ізраїль домовився про нормалізацію відносин з Суданом 23.10.2020

Про досягнення домовленості щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та Суданом повідомили в Білому домі. Дональд Трамп оголосив, що нормалізувати відносини з Ізраїлем готові ще кілька арабських країн.

Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги

Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги 25.06.2020

Ці кошти мають допомогти Судану впоратися з економічною кризою, яка стоїть на заваді процесу політичних змін в країні після падіння режиму Омара аль-Башира.
Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду в Гаазі

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду в Гаазі 12.02.2020

Судан видасть експрезидента країни Омара аль-Башира та ще чотирьох осіб Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.
В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника

В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника 30.12.2019

Після резонансної смерті катованого вчителя-протестувальника у Судані на початку року до смерті засудили 27 силовиків. Відтоді в країні скинули багаторічного президента, втримати владу намагаються військові.
Колишнього лідера Судану засудили до двох років домашнього арешту

Колишнього лідера Судану засудили до двох років домашнього арешту 14.12.2019

Експрезидента Судану Омара аль-Башира визнали винним в корупції та засудили до двох років домашнього арешту. Його звинуватили в отриманні 25 мільйонів доларів США від Саудівської Аравії.
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