На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Судан". Судан – держава в Східній Африці.

Східноафриканська держава Судан є президентською республікою. Столиця – місто Хартум. Кількість населення Судану становить майже 40 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.