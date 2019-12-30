Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду в Гаазі

Уряд Судану та повстанці з регіону Дарфур досягли згоди щодо видачі експрезидента країни Омара аль-Башира Міжнародному кримінальному суду ООН у Гаазі. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив представник уряду.

За словами міністра інформації Судану Файзала Салеха, до Гааги передадуть загалом п'ятьох осіб, які розшукуються судом. Зараз аль-Башир, який правив країною з 1993 року і у 2019-му втратив владу внаслідок масових протестів, утримується у в'язниці в Хартумі.

Міжнародний кримінальний суд закидає йому військові злочини, злочини проти людяності та геноцид у Дарфурі в 2003-2008 роках. Експрезидент відкидає ці обвинувачення. Суд у Гаазі вже двічі видавав ордери на арешт аль-Башира - у 2009 та 2010 роках. Це був перший випадок, коли такий ордер було виписано на главу держави.

Перехідний уряд Судану, сформований після повалення аль-Башира, зараз веде мирні переговори з повстанцями з Дарфуру та інших регіонів. Конфлікт у Дарфурі почався у 2003 році з нападу повстанців, які представляли неарабське населення регіону, на урядові війська.