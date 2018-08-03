 ″Стус″: стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

"Стус": стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани?

Ще на етапі зйомок стрічка про поета-дисидента Василя Стуса опинилась в епіцентрі політичного скандалу. Чи може Держкіно не допустити її до показу?

Актор Дмитро Ярошенко в ролі Василя Стуса (стрічка Стус)

Актор Дмитро Ярошенко в ролі Василя Стуса (стрічка "Стус")

"Метафорична історія про яскраве життя і загадкову смерть найпотужнішого поета-шістдесятника, правозахисника, героя України - Василя Семеновича Стуса та його боротьбу із системою", - так анотація на офіційному веб-сайті описує стрічку, довкола якої ще на етапі зйомок спалахнув політичний скандал. Користувачів соцмереж обурила звістка про те, що у фільмі не буде сцени суду над поетом: 2 жовтня 1980 року Стуса засудили на 10 років позбавлення волі і 5 років заслання. Адвокатом дисидента на цьому процесі виступав Віктор Медведчук, який згодом, за незалежної України, зробив політичну кар'єру, а нині лідер громадського руху "Український вибір - Право народу". У 1980-му в підсумковій промові на процесі Стуса Медведчук заявив, що кваліфікацію дій підсудного вважає вірною. На думку багатьох істориків, це відіграло вирішальну роль у долі поета.

Коли стало відомо, що сцени з підсумковою промовою в стрічці не буде, авторів обвинуватили у перекручуванні історії, а Медведчука - в тиску на знімальну групу. Зрештою творці стрічки пообіцяли повернути сцену суду й додатково відзняти необхідні кадри. У відповідь юрист Віктора Медведчука Ігор Кириленко пригрозив домогтися заборони "Стуса", якщо це зроблять.

"Стус" - "міцний горішок" української історії

Проект сценаристів Сергія Дзюби й Артемія Кірсанова і режисера Романа Бровка - один із десяти переможців конкурсу Держкіно. З бюджету на нього виділили 19 мільйонів гривень, загальний же кошторис - 44 мільйони гривень. Робоче ім'я стрічки "Птах душі" - за назвою збірки віршів Стуса, спаленої у таборі, де поет відбував покарання з 1980 по 1985 рік, - зрештою змінили на "Стус". 

Ukraine Pressebilder Film Stus (UM-GROUP Production/State Film Agency of Ukraine)

Атори Дмитро Ярошенко (Василь Стус) і Діана Розовлян (Валентина Попелюх) у стрічці "Стус"

Події стрічки, повідомляють автори, охоплюють кілька часових періодів - від становлення Стуса "як поета і борця за українську культуру" і спроб влади "спокусити його продати душу за свободу" до останніх днів Стуса у 1985 році. "В нашій історії ключовими сценами були події, що відбувалися в Пермській колонії, де сидів Василь Стус (події 1985 року. - Ред.), а саме епізод, де Стуса намагалися вмовити на співпрацю з системою і просили відмовитися від висування на Нобелівську премію", - пояснює режисер.

Роман Бровко говорить, що Стуса бачить не іконою, а "міцним горішком, який боровся проти радянської системи", а також другом, чоловіком, батьком. На головну роль запросили театрального і кіноактора Дмитра Ярошенка: про те, що він схожий на молодого Василя Стуса, Дмитрові говорили ще в студентські роки. Автори фільму підкреслювали, що їхню стрічку розраховано на молоду аудиторію, тому жанр визначили як біографічну драму і трилер. Зйомки розпочали в Києві 29 квітня 2018 року, а на екрани фільм має вийти наприкінці лютого 2019 року.

Режисер Роман Бровко та оператор Костянтин Пономарьов на зйомках Стуса

Режисер Роман Бровко та оператор Костянтин Пономарьов на зйомках "Стуса"

"Флешбек з минулого"

Того, що сцена суду з персонажем Медведчука, від початку планувалась у стрічці, автори "Стуса" не заперечують - навіть кастинг провели на цю роль. Із сценарію цей епізод вилучили. Щоправда, ще до початку зйомок - у середині квітня, разом із іще двома десятками інших сцен. Роман Бровко на своїй сторінці у Facebook пояснив, що суд не грав у сценарії великої ролі й "мав постати лише як флешбек зі спогадів".

За словами режисера, епізод із судом прибрали із сценарію на прохання сина поета Дмитра Стуса, з яким консультувалися щодо біографії батька. "Було сказано, що більше запитань не до адвоката, а до інших, нібито "порядних людей", які свідчили проти Василя Стуса", - пояснив Бровко.

DW.COM

Через скандал довкола Віктора Медведчука в уряді України вимагають розібратися. З фільму про Василя Стуса начебто прибрали сцену про суд і згадки про тодішнього адвоката радянського дисидента. (11.08.2018)

"Знаючи, якими різними, навіть протилежними були життєві долі Рільке і Стуса, іноді здається, що один мусив спокутувати за іншого", - Таня Малярчук, спеціально для DW. (15.09.2017)

Режисер зазначав, що в пошуку відповідей знімальна група зв'язувалася і з представниками Віктора Медведчука: особистого контакту не вийшло, натомість отримали від прес-служби політика посилання на інтерв'ю, в якому Медведчук прокоментував процес 1980 року. Зі слів Бровка, "позиції, озвученні в статті, абсолютно збігалися з тим, що заявляв Дмитро Стус. В таких умовах ми не могли включити до фільму деякі сцени, котрі були плодом творчої фантазії". Інакше, додав режисер, стрічка потрапила би "до юридичної пастки" і ризикувала взагалі не вийти у прокат.

Тепер же "Стус" може не дійти до кіноекранів через позицію адвоката Віктора Медведчука: Ігор Кириленко пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу стрічки, якщо та міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта.

Покажуть - не покажуть?

Утім, спочатку фільм мають допустити до прокату в Держкіно. Голова відомства Пилип Іллєнко розповів DW, що скандал зі "Стусом" відстежує, щойно з'явилися новини про це, "ще до того, як відреагував прем'єр-міністр".  Володимир Гройсман доручив Держкіно і Міністерству культури розібратися у ситуації з вилученням сцени. Водночас, запевняє Іллєнко, у справу Держкіно не втручається, адже в Україні законом заборонена цензура. "Ми не робимо так, як було у Радянському Союзі, коли спеціальні люди віддивлялися відзнятий матеріал щодня. Ми віддивляємося готовий фільм перед його здачею його у Центр Довженка для збереження, коли ми завершуємо наші стосунки з продюсером-виробником", - говорить голова Держкіно. 

Зйомки стрічки Стус у Києві

Зйомки стрічки "Стус" у Києві

За словами посадовця, в історії українського кіно ще не було випадків, коли стрічку не допускали до виходу через зміни сценарію. "Ми маємо розрізняти незначні удосконалення, зміни, які пов’язані з режисерським баченням, іншими творчими питаннями, і глобальні зміни. Умовно кажучи, вигравали конкурс про князя Святослава, а фільм зняли про Леоніда Брежнєва", - пояснює Іллєнко.

Наскільки радикальним перетворенням можна вважати відмову творців "Стуса" від сцени суду - голова Держкіно наразі судити не береться. Про це, каже він, можна буде зробити висновки "лише після перегляду готового продукту, а ще навіть знімальний процес не завершився". Крім того, нагадав Іллєнко, продюсери стрічки про Стуса вже пообіцяли повернути епізод із судом.

А режисер Роман Бровко тим часом побоюється, що після скандалу його стрічку сприймуть необ'єктивно. "У мене таке враження, в який би спосіб я не відзніму сцену суду, буде страшна критика, аргументи: "Не так показали", "Викривили правду", і зрештою: "Давайте бойкотувати фільм". Тут буде політичне бажання, аби Медведчука показали в сцені гірше за "рогатого". А це вже не є режисура", - нарікає Бровко.

 

Також за темою

Vassyl Stus, ukrainischer Schriftsteller

Фільм про Стуса: уряд розбирається зі скандалом через Медведчука 11.08.2018

Через скандал довкола Віктора Медведчука в уряді України вимагають розібратися. З фільму про Василя Стуса начебто прибрали сцену про суд і згадки про тодішнього адвоката радянського дисидента.

Vassyl Stus, ukrainischer Schriftsteller

Адвокат Медведчука погрожує заборонити через суд показ фільму про Стуса 13.08.2018

Адвокат Віктора Медведчука пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу фільму про Стуса, якщо стрічка міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта.

Відео

Дрес-код для успішних чоловіків: національний костюм на діловій зустрічі (13.08.2018)

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку чи шкіряні штани, на ділові зустрічі та з офіційного приводу? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс називає важливу передумову.  

Три факти про ціну сучасної краси (09.08.2018)

Вроджена краса… З огляду на готовність людства витрачати мільярди на косметику, фітнес та пластичну хірургію це поняття нині не дуже цінується. Адже красу можна підправити. А ви готові платити за красу?  

Фотогалерея

Берлінські ведмеді у сувенірному магазині

Що привезти на пам'ять з Німеччини?

З чим повернутися з відпустки у Німеччині? До вашої уваги 20 типово німецьких сувенірів на будь-який смак.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  