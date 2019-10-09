Стрілянина у Німеччині: загинули шестеро людей

У німецькому містечку Рот-ам-Зее в землі Баден-Вюртемберг у п'ятницю, 24 січня, озброєний чоловік відкрив стрілянину. Речник поліції підтвердив агентству новин AFP загибель внаслідок інциденту шістьох людей, ще двоє осіб отримали серйозні поранення. Раніше про загибель шістьох людей внаслідок стрілянини повідомляли місцеві ЗМІ.

Поліцейські затримали нападника, за їхніми даними, він відкрив стрілянину з "особистих мотивів", вказівок на терористичне підґрунтя немає. Немає також ознак того, що у нападника були спільники. На місці інциденту триває поліцейська операція. Правоохоронці повідомили також, що нападник - громадянин Німеччини.

За даними видання Bild, жертви нападу - члени однієї родини, до якої належав і стрілок. Нападнику, за уточненими даними, - 26 років.

Містечко Рот-ам-Зее розташоване у федеральній землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини. У ньому проживає понад п'ять тисяч людей.