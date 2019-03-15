Стрілянина у двох мечетях Нової Зеландії: 40 загиблих

Збройний напад на дві мечеті під час п'ятничної молитви вчинено у новозеландському місті Крайстчерч. За даними уряду Нової Зеландії, внаслідок стрілянини 15 березня загинули 40 осіб. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн повідомила, що напад був "ретельно підготовленим" і назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни.

Владі вдалося затримати чотирьох підозрюваних, серед яких одна жінка, пише AFP. "Наразі поліція займається дуже серйозною і трагічною подією, пов'язаною зі стріляниною в центрі міста Крайстчерч", - повідомив 15 березня представник поліції Майк Буш. Правоохоронці повідомили, що після стрілянини в мечетях військові знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, "виявлених у транспортних засобах".

За свідченнями очевидців, під час стрілянини в мечеті в центрі міста Крайстчерч перебували близько 200 осіб. Наразі кілька підрозділів поліції знаходяться також у другій мечеті в передмісті Крайстчерча Лінвуді. "Ми звертаємося до мечетей по всій країні з проханням закрити свої двері і рекомендувати людям утриматись від їх відвідування до того часу, поки поліція не дасть подальші вказівки", - наголосив Буш.

Новозеландські ЗМІ повідомили, що відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії, який нібито прибув до Нової Зеландії для вчинення цього нападу.