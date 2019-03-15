 Стрілянина у двох мечетях Нової Зеландії: 40 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

Стрілянина у двох мечетях Нової Зеландії: 40 загиблих

Невідомий розпочав стрілянину під час п'ятничної молитви в мечетях новозеландського міста Крайстчерч. Прем'єрка Нової Зеландії назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни.

Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

Збройний напад на дві мечеті під час п'ятничної молитви вчинено у новозеландському місті Крайстчерч. За даними уряду Нової Зеландії, внаслідок стрілянини 15 березня загинули 40 осіб. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн повідомила, що напад був "ретельно підготовленим" і назвала цей день "одним з найтемніших" в історії країни.

Владі вдалося затримати чотирьох підозрюваних, серед яких одна жінка, пише AFP. "Наразі поліція займається дуже серйозною і трагічною подією, пов'язаною зі стріляниною в центрі міста Крайстчерч", - повідомив 15 березня представник поліції Майк Буш. Правоохоронці повідомили, що після стрілянини в мечетях військові знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, "виявлених у транспортних засобах".

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Внаслідок стрілянини в синагозі в американському Піттсбургу, за даними місцевої влади, загинули одинадцятеро людей. Нападника затримано, свідки кажуть, що той вигукував антисемітські гасла. (27.10.2018)

Очільниця новозеландського уряду Джасінда Ардерн стала другою у світі головою уряду, яка народила дитину перебуваючи на посаді. Вона планує повернутися на роботу за шість тижнів. (21.06.2018)

За свідченнями очевидців, під час стрілянини в мечеті в центрі міста Крайстчерч перебували близько 200 осіб. Наразі кілька підрозділів поліції знаходяться також у другій мечеті в передмісті Крайстчерча Лінвуді. "Ми звертаємося до мечетей по всій країні з проханням закрити свої двері і рекомендувати людям утриматись від їх відвідування до того часу, поки поліція не дасть подальші вказівки", - наголосив Буш.

Новозеландські ЗМІ повідомили, що відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії, який нібито прибув до Нової Зеландії для вчинення цього нападу.

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Внаслідок атаки на дві мечеті в Крайстчерчі загинули близько 50 осіб. Прем'єрка Джасінда Ардерн назвала стрілянину терористичною атакою.

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