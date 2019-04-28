 Стрілянина на фестивалі їжі у Каліфорнії: є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Стрілянина на фестивалі їжі у Каліфорнії: є загиблі

Внаслідок стрілянини, котру у місті Гілрой у США вчинив невідомий зловмисник, загинули троє і постраждали 12 осіб.

Рятувальники на місці події у Гілрої

Рятувальники на місці події у Гілрої

Щонайменше троє людей загинуло і 12 зазнали поранень внаслідок стрілянини, що сталася увечері неділі, 28 липня, на щорічному фестивалі їжі Gilroy Garlic у невеликому американському місті Гілрой, що неподалік Сан-Франциско, інформує агенція AP з посиланням на місцеву владу.

На фестивалі з їжею, конкурсами, музичними виступами зібралося до 100 тисяч людей. Представник місцевої влади зазначив, що точне число постраждалих внаслідок інциденту поки що не встановлене.

Невідомий розпочав стрілянину на третій, заключний, день свята. Свідки повідомили, що бачили чоловіка, котрий стріляв по одному з кіосків зі зброї схожої на гвинтівку. Інформації про особу і мотиви стрільця наразі немає. Так само не повідомляється, чи вдалося правоохоронцям затримати зловмисника.

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