 Стрілянина в Утрехті: у поліції кажуть про можливий особистий мотив нападу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Стрілянина в Утрехті: у поліції кажуть про можливий особистий мотив нападу

Внаслідок стрілянини в нідерландському Утрехті загинули щонайменше три людини, ще п'ятеро - поранені. Правоохоронці припускають як терористичний мотив нападу, так і мотив, пов'язаний із особистими стосунками.

Правоохоронці в Утрехті продовжують пошуки підозрюваного в стрілянині

Правоохоронці в Утрехті продовжують пошуки підозрюваного в стрілянині

Внаслідок стрілянини в трамваї у нідерландському Утрехті, скоєної в понеділок, 18 березня, загинули щонайменше три людини. Про це повідомив мер міста Ян ван Занен. Він зазначив також у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Twitter, що дев'ятеро людей поранені, троє з них - у тяжкому стані. Утім, згодом поліція відкоригувала кількість поранених - таких, за даними правоохоронців, п'ятеро.

Раніше повідомлялося, що поліція виходить з "терористичного мотиву" злочину, однак пізніше правоохоронці повідомили, що не виключають й іншого мотиву, пов'язаного з особистими стосунками підозрюваного у стрільбі.

Поліція Нідерландів продовжує пошуки 37-річного вихідця з Туреччини, якого підозрюють у стрілянині. Правоохоронці оприлюднили фото ймовірного нападника та попросили не наближатися до нього, а повідомити в поліцію про його місцеперебування. Слідчі виявили червоний автомобіль, яким, як вважають, зловмисник скористався для того, щоб втекти з місця події.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час прес-конференції заявив, що всі зусилля правоохоронців спрямовані на те, щоб спіймати "підозрюваного або підозрюваних" у відкритті вогню. "Сьогодні наша країна зазнала нападу в Утрехті. Поліція і прокуратура з'ясовують, що саме відбулося", - заявив Рютте, цитує агенція Reuters.

Нагадаємо, 18 березня невідомий зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті. За тривогою на місце інциденту прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції. За даними правоохоронців, нападник утік з місця інциденту. 

Для евакуації постраждалих на місце стрілянини прибули вертольоти медичних служб. Поблизу місця інциденту було встановлено поліцейські кордони, розпочато розслідування. У провінції Утрехт оголосили найвищий ступінь терористичної загрози. Людей закликали не виходити з будинків на вулиці. Також в Утрехті з міркувань безпеки зачинили всі мечеті. 

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