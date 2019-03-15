Стрілянина в Утрехті: у поліції кажуть про можливий особистий мотив нападу

Внаслідок стрілянини в трамваї у нідерландському Утрехті, скоєної в понеділок, 18 березня, загинули щонайменше три людини. Про це повідомив мер міста Ян ван Занен. Він зазначив також у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Twitter, що дев'ятеро людей поранені, троє з них - у тяжкому стані. Утім, згодом поліція відкоригувала кількість поранених - таких, за даними правоохоронців, п'ятеро.

Раніше повідомлялося, що поліція виходить з "терористичного мотиву" злочину, однак пізніше правоохоронці повідомили, що не виключають й іншого мотиву, пов'язаного з особистими стосунками підозрюваного у стрільбі.

Поліція Нідерландів продовжує пошуки 37-річного вихідця з Туреччини, якого підозрюють у стрілянині. Правоохоронці оприлюднили фото ймовірного нападника та попросили не наближатися до нього, а повідомити в поліцію про його місцеперебування. Слідчі виявили червоний автомобіль, яким, як вважають, зловмисник скористався для того, щоб втекти з місця події.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час прес-конференції заявив, що всі зусилля правоохоронців спрямовані на те, щоб спіймати "підозрюваного або підозрюваних" у відкритті вогню. "Сьогодні наша країна зазнала нападу в Утрехті. Поліція і прокуратура з'ясовують, що саме відбулося", - заявив Рютте, цитує агенція Reuters.

Нагадаємо, 18 березня невідомий зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті. За тривогою на місце інциденту прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції. За даними правоохоронців, нападник утік з місця інциденту.

Для евакуації постраждалих на місце стрілянини прибули вертольоти медичних служб. Поблизу місця інциденту було встановлено поліцейські кордони, розпочато розслідування. У провінції Утрехт оголосили найвищий ступінь терористичної загрози. Людей закликали не виходити з будинків на вулиці. Також в Утрехті з міркувань безпеки зачинили всі мечеті.