 Стрілянина в синагозі в Піттсбургу: численні жертви, можливий антисемітський мотив | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2018

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Новини

Стрілянина в синагозі в Піттсбургу: численні жертви, можливий антисемітський мотив

Внаслідок стріляними в синагозі в американському Піттсбургу, за даними ЗМІ, загинули восьмеро людей. Нападника затримано.

Поліцейські на місці інциденту в Піттсбургу

Поліцейські на місці інциденту в Піттсбургу

Внаслідок стрілянини в синагозі в американському місті Піттсбург, що у штаті Пенсильванія, яку вчинив озброєний чоловік, в суботу, 27 жовтня, загинули, за та були поранені, за попередніми даними, до двох десятків людей. 

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Невідомий відкрив вогонь у редакції американського видання Capital Gazette у штаті Меріленд, внаслідок чого загинуло кілька осіб. (28.06.2018)

На День святого Валентина 19-річний юнак приніс до школи містечка Паркленд рушницю з набоями та вчинив стрілянину. Внаслідок нападу загинули щонайменше 17 осіб, у тому числі восьмеро школярів. (15.02.2018)

Повідомлення про трагедію в керченському коледжі потрапило і на головні сторінки німецьких онлайн-видань, а також до випусків новин телеканалів ФРН. DW про те, як Німеччина висвітлює те, що сталося. (17.10.2018)

За інформацією місцевого телеканалу KDKA, загинули восьмеро людей. Раніше повідомлялося про підтверджену загибель чотирьох осіб. Журналісти телеканалу з посиланням на свідків інциденту повідомили, що стрілок, особу якого вже встановили, увірвався до синагоги з криками "усі євреї мають померти", передає агенція dpa.

У храмі зранку суботи могли перебувати близько п'ятдесяти-шістдесяти вірян, повідомив речник єврейської громади Піттсбурга Джефф Фінкелстейн. Синагога розташована у районі міста, де мешкає більшість євреїв. Повідомляється також про 12 поранених, зокрема і про чотирьох поранених правоохоронців.  

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в синагозі Піттсбурга заявою, що Сполучені Штати мають зробити суворішими закони щодо вищої міри покарання. "Коли люди скоюють таке, вони мають отримати смертний вирок", - заявив Трамп репортерам у Вашингтоні, інформує агентство Reuters. При цьому він не пов'язав інцидент із вільним доступом до зброї в США, а натомість вказав на необхідність охорони в храмах.

На місці інциденту працює спецпідрозділ поліції. Правоохоронці повідомили, що підозрюваного - 46-річного білого чоловіка - затримано. За інформацією поліції, стрілок діяв самотужки. Розслідуванням стрілянини займеться ФБР.

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