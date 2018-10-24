Стрілянина в синагозі в Піттсбургу: численні жертви, можливий антисемітський мотив

Внаслідок стрілянини в синагозі в американському місті Піттсбург, що у штаті Пенсильванія, яку вчинив озброєний чоловік, в суботу, 27 жовтня, загинули, за та були поранені, за попередніми даними, до двох десятків людей.

За інформацією місцевого телеканалу KDKA, загинули восьмеро людей. Раніше повідомлялося про підтверджену загибель чотирьох осіб. Журналісти телеканалу з посиланням на свідків інциденту повідомили, що стрілок, особу якого вже встановили, увірвався до синагоги з криками "усі євреї мають померти", передає агенція dpa.

У храмі зранку суботи могли перебувати близько п'ятдесяти-шістдесяти вірян, повідомив речник єврейської громади Піттсбурга Джефф Фінкелстейн. Синагога розташована у районі міста, де мешкає більшість євреїв. Повідомляється також про 12 поранених, зокрема і про чотирьох поранених правоохоронців.

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в синагозі Піттсбурга заявою, що Сполучені Штати мають зробити суворішими закони щодо вищої міри покарання. "Коли люди скоюють таке, вони мають отримати смертний вирок", - заявив Трамп репортерам у Вашингтоні, інформує агентство Reuters. При цьому він не пов'язав інцидент із вільним доступом до зброї в США, а натомість вказав на необхідність охорони в храмах.

На місці інциденту працює спецпідрозділ поліції. Правоохоронці повідомили, що підозрюваного - 46-річного білого чоловіка - затримано. За інформацією поліції, стрілок діяв самотужки. Розслідуванням стрілянини займеться ФБР.