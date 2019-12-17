Стрілянина в Німеччині: чоловік убив батьків та родичів

Спортивний стрілець, який мав дозвіл на володіння зброєю, вбив у п'ятницю, 24 січня, в німецькому містечку Рот-ам-Зее в землі Баден-Вюртемберг свого батька, матір та ще чотирьох родичів. Після цього він сам зателефонував у поліцію та заявив про злочин, повідомили представники правоохоронних органів на пресконференції.

Поліція невдовзі затримала стрільця поблизу місця злочину - будівлі невеличкого готелю із рестораном. 26-річний чоловік, який є громадянином Німеччини, вбив шістьох людей з короткоствольної зброї, даних щодо можливих спільників немає, додали правоохоронці, повідомляє агентство новин dpa. "Ми виходимо з того, що мала місце родинна трагедія", - зауважив представник поліції Райнер Мюллер (Reiner Möller).

Загиблі - троє чоловіків віком 36, 65 та 69 років, а також троє жінок віком 36, 56 та 62 роки. Ще двоє людей - поранені, життя одного пораненого - під загрозою. Нападник, а також деякі з жертв жили в будинку, в якому було скоєно злочин.

Про мотив розстрілу родини поліція не повідомляє - зловмисник не заявив про нього. Чоловік перебуває під вартою, його мають допитати в присутності адвоката.

У містечку Рот-ам-Зее проживають понад п'ять тисяч людей.

.