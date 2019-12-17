 Стрілянина в Німеччині: чоловік убив батьків та родичів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

Стрілянина в Німеччині: чоловік убив батьків та родичів

Поліція повідомила подробиці стрілянини у містечку Рот-ам-Зее. За даними правоохоронців, чоловік вбив свого батька, матір та ще чотирьох родичів. Потім він сам зателефонував у поліцію та заявив про злочин.

Місце у містечку Рот-ам-Зее, де чоловік вбив родичів

Місце у містечку Рот-ам-Зее, де чоловік вбив родичів

Спортивний стрілець, який мав дозвіл на володіння зброєю, вбив у п'ятницю, 24 січня, в німецькому містечку Рот-ам-Зее в землі Баден-Вюртемберг свого батька, матір та ще чотирьох родичів. Після цього він сам зателефонував у поліцію та заявив про злочин, повідомили представники правоохоронних органів на пресконференції.

Поліція невдовзі затримала стрільця поблизу місця злочину - будівлі невеличкого готелю із рестораном. 26-річний чоловік, який є громадянином Німеччини, вбив шістьох людей з короткоствольної зброї, даних щодо можливих спільників немає, додали правоохоронці, повідомляє агентство новин dpa. "Ми виходимо з того, що мала місце родинна трагедія", - зауважив представник поліції Райнер Мюллер (Reiner Möller).  

Загиблі - троє чоловіків віком 36, 65 та 69 років, а також троє жінок віком 36, 56 та 62 роки. Ще двоє людей - поранені, життя одного пораненого - під загрозою. Нападник, а також деякі з жертв жили в будинку, в якому було скоєно злочин. 

Про мотив розстрілу родини поліція не повідомляє - зловмисник не заявив про нього. Чоловік перебуває під вартою, його мають допитати в присутності адвоката.

У містечку Рот-ам-Зее проживають понад п'ять тисяч людей.

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